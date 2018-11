Este un scrutin care, dincolo de candidați și de partide, are semnificația unui test pentru politica dusă de președintele Donald Trump.

A fost o prezență la urne neașteptat de mare pentru scrutinul de la jumătatea mandatului, care, de regula, e privit cu apatie de electorat.

În condițiile unei polarizări excesive a societății americane, pe fondul controverselor provocate de Trump, democrații s-au mobilizat și au reușit să obțină controlul asupra Camerei Reprezentanților, potrivit estimărilor.

Este pentru prima dată în ultimii 8 ani când democrații vor fi majoritari în Camera.

Ei însă nu au reușit să câștige Senatul, care va rămâne în continuare în mâinile republicanilor.

"Un succes imens în seara asta. Vă mulţumesc tuturor!", a scris Trump pe Twitter, ca reacţie după apariţia previziunilor, fără a vorbi însă şi despre pierderea suferită de partidul său în Camera Reprezentanţilor.



În acelaşi timp, Casa Albă a anunţat că Trump i-a sunat pe principalii lideri ai republicanilor şi democraţilor.

Tremendous success tonight. Thank you to all!