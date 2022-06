Alec John Such, primul basist şi membru fondator al trupei Bon Jovi, a murit la 70 de ani

Alec John Such

Cu hituri precum "Livin' on a Prayer", "You Give Love a Bad Name" şi "Wanted Dead or Alive", Bon Jovi a umplut stadioanele în anii 1980 în timpul turneelor lor mondiale spectaculoase.

Hard rockerii din New Jersey au fost conduşi de cântăreţul Jon Bon Jovi, care a declarat pe Twitter că, "în calitate de membru fondator al Bon Jovi, Alec a fost parte integrantă în formarea trupei".

Cauza morţii lui Alec John Such nu a fost precizată.

Jon Bon Jovi a adăugat că Alec John Such a fost prieten din copilărie cu bateristul Tico Torres şi l-a adus pe Richie Sambora să vadă trupa live în concert, înainte ca acesta să se alăture formaţiei în calitate de chitarist principal.

Spre deosebire de numeroase trupe contemporane, Bon Jovi a menţinut o imagine mai familială, ceea ce i-a permis să aibă fani în diverse părţi ale lumii.

Bon Jovi se numără printre trupele cu cele mai multe discuri vândute din istoria rockului şi este inclusă în "Rock and Roll Hall of Fame".

Alec John Such, care a cântat alături de trupă din 1983 până în 1994, şi Sambora, care a părăsit grupul în 2013, s-au alăturat formaţiei pentru ceremonia de includere în Hall of Fame, în 2018.

Formaţia Bon Jovi figurează în "Rock and Roll Hall of Fame" alături de artişti şi grupuri legendare precum The Beatles, The Rolling Stones, Led Zeppelin, Bob Dylan şi Pink Floyd.

