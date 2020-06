ALDE: Unde sunt banii pe care Guvernul anunța că îi are prevăzuți pentru majorarea pensiilor? Pe 17 februarie, Florin Cîțu spunea că banii pentru majorarea pensiilor cu 40% sunt în buget

Liderii ALDE au acuzat, joi, Guvernul pentru că, deși la început de an premierul spunea că există bani prevăzuți în buget pentru majorarea pensiilor cu 40%, în prezent s-a răzgândit, dar și pentru că a avut bani achiziții efectuate în timpul pandemiei , dar nu are pentru pensionari.

ALDE întreabă guvernul Orban unde sunt banii pentru pensii

”Unde sunt banii pe care Guvernul PNL ne anunța la începutul anului că îi are prevăzuți în buget pentru majorarea pensiilor cu 40%? Unde au dispărut ei? Pentru că, din ceea ce știm de la Guvernul PNL, banii folosiți pentru combaterea efectelor coronavirus au venit din împrumuturile de zeci de miliarde făcute de dl Cîțu! De asemenea, ni s-a spus că au adus bani de la Uniunea Europeană pentru șomajul tehnic, pentru susținerea firmelor, etc. Deci, în mod logic, banii de pensii ar trebui să fie acolo! Încă de la începutul anului, prim-ministrul Orban și toți ceilalți membri ai Cabinetului dădeau asigurări că sunt bani prevăzuți în buget pentru creșterea pensiilor de la 1 septembrie cu 40%”, transmite ALDE într-un comunicat de presă.

Liderii ALDE au făcut și o cronologie a declarațiilor oficialilor guvernamentali:

”Pe 8 ianuarie, Orban ne spunea că au prevăzut bani pentru creșterea pensiilor. O lună mai târziu, pe 11 februarie, același Orban spunea că vor crește pensiile fără niciun dubiu și reiterează că în buget au fost prevăzute sumele necesare pe anul 2020.

Pe 22 ianuarie, dna Turcan spunea că există bani pentru creșterea pensiilor și că românii nu au de ce să se îngrijoreze.

Asigurările au continuat și pe 17 februarie, atunci când Florin Cîțu spunea că banii pentru majorarea pensiilor cu 40% sunt în buget!

Totul s-a schimbat în numai 3 luni de zile!

Pe 26 mai, Florin Cîțu se răzgândește și spune că legea pensiilor creează probleme de sustenabilitate a bugetului, iar pe 28 mai, tot Florin Cîțu spune că ia în calcul nu creșterea cu 40% a pensiilor, ci cu 10%”, se mai arată în comunicat.

Liderii ALDE mai acuză că, în vreme ce Guvernul PNL spune că nu are bani pentru majorarea pensiilor, ”același Guvern PNL are bani să dea firmelor de casă ale partidului de guvernământ”.

”În perioada stării de urgență, de la bugetul de stat s-au dus zeci de milioane de euro pe contracte dubioase. Să nu uităm despre celebrele contracte pe care firma Romwine and Cofee SRL din Giurgiu, care vinde în mod normal tutun şi alcool, le-a obținut în valoare de 12,6 milioane dolari pentru a furniza măşti de protecţie – la un preţ dublu faţă de piaţă. Să nu uităm și că DNA are 33 de dosare penale deschise privind achiziții efectuate în timpul pandemiei. Deci, pentru aceste contracte statul român a avut bani, dar nu are pentru pensionari”, se menționează în finalul comunicatului de presă.

sursa

mediafax.ro

