Albumul de fotografii "Bunicul meu Regele Mihai" de Nicolae al României, lansat la Bookfest

ASR Principele Nicolae. Sursa: Casa Regală a României

Autorul a mărturisit că fotografiile sunt o parte dintr-un album primit la nunta sa, iar celelalte reprezintă rodul căutărilor sale.



"La nunta mea am primit cadou un album şi mi s-a părut un mare păcat să ţin doar pentru mine albumul respectiv. M-am gândit să împart acest cadou cu toată lumea. (...) Am început să caut şi alte fotografii. Când am găsit tot ce doream, a coincis şi cu centenarul Regelui şi am vrut să fie un cadou pentru ca toată lumea să-şi aducă aminte cine a fost Regele Mihai, cine a fost bunicul meu şi să nu uităm că am avut un om deosebit, nu numai ca personalitate de stat, dar un om deosebit şi în privat", a declarat pentru AGERPRES autorul.



El a precizat că textele care însoţesc fotografiile sunt venite "din suflet" şi "din inspiraţie".



"Cu acest album am vrut să arăt nu numai un rege, nu numai un om de stat, am vrut să vă arăt că bunicul meu, Regele Mihai, a fost un om ca orice alt om, cu provocări în viaţă, cu pasiuni ca orice persoană, o persoană care chiar şi-a trăit viaţa. Mie îmi plac multe poze, mai ales din prima parte, când el era tânăr. (...) Sunt multe poze cu bunicul meu zâmbind. Acestea pentru mine arată căldura lui", a dezvăluit autorul.



Acesta a povestit că Regele Mihai a fost pasionat de inginerie, de mecanică, şi multe fotografii din album îl înfăţişează la volan sau lucrând la motoare.



"El s-a certat foarte mult cu tatăl lui, Regele Carol al II-lea, pentru că de când a descoperit pasiunea pentru mecanică, a apărut în faţa acestuia de mai multe ori murdar de ulei. (...) A avut şi alte pasiuni - fotografia, a filmat foarte multe video-uri pentru familie şi această pasiune a fost transmisă mai departe fiicelor lui", a mai spus acesta.



Nicolae al României a mărturisit că Regele Mihai era "glumeţ, foarte citit, mai ales despre inginerie, a avut pe birou reviste de la National Geographic, a fost foarte interesat de natură, a iubit animalele".

