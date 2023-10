Student la 88 de ani. Fostul primar care s-a înscris la masterat, la Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia. Studenți din 25 de țări urmează cursurile facultății

Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

"Avem studenţi de pe toate continentele, din peste 25 de ţări. Peste 12% din cei aproape 6.000 de studenţi ai universităţii sunt studenţi internaţionali. Este un lucru care ne bucură extraordinar, pentru că devenim o universitate de care se interesează tineri din întreaga lume. Este mare lucru ca în 32 de ani să ajungi la un asemenea nivel", a spus rectorul universităţii de stat din Alba Iulia înfiinţată în anul 1991.



Daniel Breaz a menţionat că noul an universitar este început de Universitatea "1 Decembrie 1918" de pe "o merituoasă poziţie, locul 103 în Europa Centrală şi de Est şi locul 601 în întreaga Europă, unde s-au calificat în aceste topuri 17 universităţi din cele 74 din România".



Breaz a subliniat că, fiind o universitate care se dezvoltă, în noul an 2023-2024 sunt trei noi specializări, respectiv Resurse Umane, Cinematografie şi media, Asistenţă medicală generală, plus Arheologie, o specializare care a fost reînfiinţată.



"Avem un campus atrăgător pentru studenţi, cu dotări moderne. Sunt amfiteatre renovate, săli de lectură renovate, cămine renovate", a mai spus rectorul Daniel Breaz.



Printre studenţii universităţii din Alba Iulia se numără şi un bărbat de 88 de ani, Aurel Voicu, fost primar şi viceprimar al oraşului Cugir în urmă cu două decenii. Pasionat de istorie, Aurel Voicu, inginer mecanic de profesie, este în anul II la masterat la "Cercetarea, conservarea şi valorificarea patrimoniului istoric".



"Suntem o universitate care, indiferent de vârstă, îşi apreciază şi îşi preţuieşte la fel orice student. Avem astăzi în sală, cred, cel mai în vârstă student din România, la 88 de ani şi jumătate, domnul Aurel Voicu", a precizat Daniel Breaz.



Printre cei invitaţi la festivitatea de deschidere s-au aflat Arhiepiscopul Ortodox de Alba Iulia, Irineu, prefectul Nicolae Albu, preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel, primarul municipiului Alba Iulia, Gabriel Pleşa, deputatul Florin Roman (PNL).



Înfiinţată în 1991, când avea o singură facultate, cea de Ştiinţe Umaniste, cu specializările Istorie şi Teologie Ortodoxă, şi un Colegiu Tehnic şi Economic, universitatea de stat din Alba Iulia are în prezent cinci facultăţi - de Istorie, Litere şi Ştiinţe ale Educaţiei, de Ştiinţe Economice, de Informatică şi Inginerie, de Drept şi Ştiinţe Sociale şi de Teologie Ortodoxă.

sursa Agerpres

