Albă ca Zăpada împlineşte 80 de ani

Albă ca zăpada şi cei şapte pitici

“Priviţi ce a creat geniul lui Walt Disney în primul său lung metraj!” proclama trailer–ul original al filmului Snow White and the Seven Dwarf.

Ideea lui Walt Disney de a face din povestea omonimă a Fraţilor Grimm subiectul primului lungmetraj muzical de desene animate, fusese privită cu neîncredere, iar cei care se opuneau producţiei, inclusiv soţia sa Lillian, l-au avertizat că publicul, şi în special adulţii, nu vor avea răbdare să vadă un film atât de lung cu pitici. Disney a riscat, a împrumutat un milion şi jumătate de dolari şi a făcut filmul.

Premiera din 21 decembrie 1937, de la Carthay Circle Theater, unul dintre cele mai faimoase cinematografe ale Hollywood-ului în epoca sa de aur, a fost ovaţionată de public în picioare. Criticii au fost aproape unanimi în admiraţa lor pentru Snow White.

Charlie Chaplin, care asistase la premieră, declara ziarului Los Angeles Times că filmul a depăşit toate aşteptările, iar Disney a creat unul din cele mai bune filme din toate timpurile.

Din 4 februarie 1938, filmul a fost distribuit în toate cinematografele din Statele Unite şi a avut repede încasări de peste 8 milioane de dolari, o sumă enormă în epoca marii crize economice, cea mai mare pe care o înregistrase un film vreodată.

Povestea cu cei şapte pitici simpatici: Sleepy, Dopey, Doc, Sneezy, Grumpy, Bashful și Happy - sau Somnorosul, Mutulică, Înțeleptul, Hapciu, Morocănosul, Ruşinosul și Bucurosul - regina cea rea şi Albă ca Zăpada salvată de prinţul cel frumos, a cucerit lumea.

În acelaşi an, Snow White a fost nominalizat la Oscar pentru cea mai bună coloană sonoră şi premiat la Festivalul Internațional de la Veneţia, iar în 1939 Walt Disney a primit un Oscar de onoare, reprezentat de 8 statuete Oscar, dintre care şapte mici, cu mențiunea „Inovaţie indiscutabilă în domeniul cinematografic care a fermecat milioane de spectatori şi care a deschis vaste perspective cinematografiei”.

Încasările record şi popularitatea poveştii animate au făcut ca filmul să fie relansat în 1944 şi apoi a devenit o tradiţie a Companiei Disney de a-l relansa o dată la zece ani. În 1990 a fost lansat pe CD-uri pentru sistemele Home Video, în 2001 pe DVD ca „Ediție de Platină” şi din nou relansat într-o nouă serie „Ediție de Diamant” pe Blu Ray în octombrie 2009.

În iunie 2008, Institutul American de Film a ales Snow White and the Seven Dwarfs ca filmul de animaţie Nr.1 din toate timpurile şi l-a listat între primele 10 Cele mai mari filme americane ale genului clasic.

Filmul, care a costa 1.499 milioane de dolari, a avut un enorm succes de box-office, doar în SUA s-au încasat peste 185 de milioane de dolari.

Albă ca Zăpada şi cei şapte pitici a lansat tehnici cinematografice care au inspirat şi alte producţii, povestea şi personaje au devenit temele multor parcuri de distracţie din lume, a câtorva jocuri video şi a unui musical pe Broadway.

ŞTIRILE ZILEI