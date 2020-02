Al treilea muncitor din Sri Lanka a ajuns la brutăria din Ditrău. De joi va începe lucrul

Dayan, din Sri Lanka la Ditrău / FOTO: Captură www.facebook.com/watch/mpsro/

Deocamdată, acesta va lucra alături de compatrioţii Piumal şi Mahinda, după care va merge la secţia de patiserie a brutăriei, întrucât are experienţă în acest domeniu.



"A venit ca să ne dea actele pentru a face documentele pentru Inspectoratul de Imigrări, s-a întâlnit cu colegii, i-am arătat brutăria, unde o să lucreze. Deocamdată va lucra cu Mahinda şi Piumal, pentru a fi mai uşoară acomodarea. Am înţeles că a lucrat cinci ani ca patiser şi noi avem mare nevoie de un patiser cu experienţă şi va merge la secţia de patiserie. Acum s-a dus acasă, să se odihnească, să facă analizele medicale. Azi şi mâine terminăm şi de joi intră în producţie. Dayan are 24 ani, e un băiat de treabă, vrea să lucreze, mi se pare foarte mulţumit că a ajuns la noi, sperăm că va fi totul în regulă, suntem optimişti. A fost aşteptat de ceilalţi doi, erau curioşi de el, şi Piumal şi Mahinda sunt bucuroşi că deja sunt trei şi e mai uşor pentru ei", a precizat Köllő Katalin.



Şi reprezentanţii firmei de recrutare au postat, pe o reţea de socializare, că muncitorul din Sri Lanka este bucuros că a ajuns într-o ţară atât de frumoasă.

"Dayan a aterizat astăzi (luni n.r.) la Otopeni! El este din Sri Lanka şi are ca destinaţie Ditrău. Este nerăbdător să îşi vadă colegii şi bucuros că a ajuns într-o ţară atât de frumoasă, despre care a auzit lucruri bune", au scris reprezentanţii firmei de recrutare pe pagina de socializare.

Directoarea fabricii de pâine a mai spus că, deocamdată, situaţia în comună este liniştită, dar că vânzările de pâine în zonă au scăzut cu 50%, pentru că mai sunt oameni, în special în vârstă, care "nu mănâncă pâine de la migranţi".



Despre sosirea celorlalţi patru muncitori din Nepal, Köllő Katalin a spus că încă nu ştie o dată exactă, întrucât aceştia aşteaptă să primească viza.



Angajarea a doi muncitori sri-lankezi la brutăria din Ditrău, cea mai mare din zona Gheorgheni, a stârnit nemulţumirea unei părţi a locuitorilor, care au spus că le e teamă că în comună vor veni mulţi migranţi, care să le impună propria cultură şi să le pună în pericol siguranţa.



Doi proprietari de locuinţe unde au fost cazaţi muncitorii sri-lankezi au primit ameninţări de la localnici, astfel încât patronii fabricii de pâine au decis să îi mute pe aceştia la Gheorgheni.



De asemenea, a fost creat un grup pe Facebook, care poartă numele "Migráns mentes ditrot akarunk" (Vrem un Ditrău fără migranţi), în care au fost postate multe mesaje împotriva celor doi.



Situaţia în comună a devenit tensionată, iar pe 29 ianuarie, aproximativ 200 de localnici, în frunte cu preotul capelan romano-catolic, Bíró Károly, s-au adunat pentru a cere, în şedinţa Consiliului Local, discutarea acestei probleme.



Întrucât chestiunea nu era pe ordinea de zi, iar sala de şedinţe era neîncăpătoare, s-a luat decizia să se ia în discuţie aceste nemulţumiri la o adunare populară.



Ulterior, în cadrul forumului, oamenii au spus că, de fapt, sunt nemulţumiţi pe patronul brutăriei, pentru că nu oferă condiţii corespunzătoare de muncă, nu acordă salarii decente şi se poartă urât cu angajaţii.



Cazul a ajuns în atenţia IPJ Harghita, care a deschis un dosar penal in rem pentru infracţiunile de incitare la ură sau discriminare, dar şi pe masa Avocatului Poporului şi a Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării.

