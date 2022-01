Revelionul, in lume EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Spectacol impresionant la Londra în noaptea de Revelion. Focurile de artificii au revenit în capitala regatului, însă fără public. Britanicii le-au urmărit la televizor. Din cauza creșterii galopante a cazurilor de infectare, britanicii au petrecut și revelionul 2022 cu restricții.

Restricții și la Paris, unde 2022 a fost întâmpinat fără faimoasele focuri de artificii, anulate de primărie din cauza numărului uriaș de îmbolnăviri COVID cu care se confruntă Franța. La Puerta del Sol, în centrul Madridului, mii de oameni au ieșit să sărbătorească anul nou, dar respectând regulile impuse de autorități: masca medicală și păstrarea distanței.

Focurile de artificii de la poartă Brandenburg din capitala Germaniei au fost anulate din cauza pandemiei. Berlinezii însă s-au putut bucură de un foc de artificii mai mic, într-o piață de Crăciun.

Orașul care nu doarme niciodată - New York - a sărbătorit anul nou în celebra Times Square din centrul Manhattanului, cu tradiţionala coborâre a bilei de cristal. Întrucât New York e orașul american cel mai lovit de noul val COVID, numărul participanților a fost limitat drastic. În plus, accesul în Times Square s-a făcut numai cu dovadă vaccinării.

Artificiile, laserele și jocurile de lumini de la Burj Khalifa, din Dubai, cel mai înalt zgârie nori din lume, au creat, și anul acesta, adevărate opere de artă.

