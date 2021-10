Ajutor pentru dezvoltarea normală a copiilor. Terapia în primii ani de viață este esențială în recuperarea motorie

Ianis are un an, dar s-a născut prematur. Are o întârziere motorie și are nevoie de ședințe de recuperare, așa că mama lui îl aduce de două ori pe săptămână la kinetoterapie.

Copilul are și o altă probemă de sănătate care necesită operații în afara țării. Familiei îi e foarte greu să se descurce cu plata terapiei. Asociația la care merge suportă în integralitate costurile din donații.

În situații asemănătoare sunt alte câteva zeci de mii de copii în întreaga țară care nu au însă posibilități de recuperare.

Pentru acești copii, terapia în primii ani de viață este esențială în recuperarea lor motorie. Numai că nu toți au acces la specialiști din cauza costurilor ridicate. Așa că singura soluție pentru ei este implicarea ONG-urilor care derulează programe de sprijin.

Printr-un astfel de proiect, o asociație a reușit să acopere, doar anul trecut, costurile pentru 1000 de terapii.

ONG-urile au nevoie în continuare de donații din partea companiilor asfel încât să crească numărul copiilor ajutați.

