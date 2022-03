Ajutoare pentru ucrainenii ascunși în buncărele din Nikolaiev. Tatiana, refugiată din Ucraina: Avem posibilitatea să ne ajutăm țara și vrem să o facem!

O mie de pachete au fost încărcate până la refuz într-o dubă. Ultimele, au fost puse chiar deasupra scaunului șoferului. Toate vor ajunge în orașul Nikolaiev, din sudul Ucrainei, grav afectat de bombardamente.

Acolo sunt oameni lipsiți de provizii, de curent și de orice mijloace de subzistență.

Maria, refugiată din Ucraina: E foarte greu. Soţii ne-au rugat să plecăm, să fim în afara pericolului. Trag în locuinţe, întră şi îi alungă pe oameni din case, e groaznic!

Maria este doar unul dintre martorii ororilor care se petrec în Nikolaiev. Ea și sora ei, împreună cu copiii, au reușit să fugă. Au ajuns în România, împreună cu alte femei și cu copiii lor, acum câteva zile. Dar nu au vrut să stea deoparte, așa că au decis să se implice. De câteva zile fac drumuri dus-întors în Ucraina, cu duba lor cu care transportă provizii.

Tatiana, refugiată din Ucraina: Vom trimite în Ucraina, copiilor care au venit fără părinţi şi se ascund în subsolurile din oraşul nostru. La 30 de km de oraşul nostru, trag, bombardează, rad oraşul de pe suprafaţa pământului.

Valerian Radu, arhimandrit, Catedrala Arhiepiscopală Suceava: Aici am pregătit o mie de pachete cu pampers, medicamente și hrană, pentru cei care sunt în buncăre. Cu ajutorul Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților și mănăstirilor am pregătit să ajutăm. E o durere mare în suflet, că nu poți să îi ajuți cât am vrea.

Produsele sunt oferite de oameni simpli, iar o parte dintre ele vin și de la Crucea Roșie.

ŞTIRILE ZILEI