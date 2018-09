Ajută-ne să ajutăm! EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

De la 2 ani, de când a tras o oală cu apă fierbinte de pe sobă, Vasile a tot stat prin spitale. După aburul încins, o infecţie severă i-a atacat chipul şi mâna stângă. Viaţa l-a dus şi la doctorul Dragoş Zamfirescu, chirurg plastician cu zeci de premiere medicale, care a operat o mulţime de suferinzi fără să ceară nimic în schimb.

Vasile Derevlean, pacient: "De la primul contact pe care l-am avut cu dânsul am văzut că are ceva special şi îi mulţumesc foarte mult pentru că mă acceptă pe lângă el toată ziua. Îmi arată diverse lucruri şi am ocazia să învăţ de la dumnealui foarte multe. M-a şi operat".

Vasile visează acum să ajungă şi el un chirurg plastician foarte bun.

Vasile Derevlean, pacient: "Să pot să dau înapoi ajutorul pe care l-am primit eu în toţi aceşti ani în care am umblat prin spitale".

Alex Penescu este unul dintre supravieţuitorii infernului din clubul Colectiv pe care doctorul Zamfirescu îi ajută pro bono. Au de făcut o călătorie lungă împreună pentru a "şterge" cu bisturiul urmele flăcărilor.

Oana Grasu, pacientă: "Domnul doctor empatizează cu fragilitatea, cu necazurile pacientului. Când l-am cunoscut, am simţit că, în sfârşit, sunt ascultată".

Reconstrucţii după arsuri, replantări de degete sub microscop, reconstrucţii de sân sau în zona feţei, după cancer ori după accidente grave, operaţii pentru malformaţii congenitale sau pentru paralizii - sunt doar câteva dintre intervenţiile pe care medicul le-a făcut pro bono alături de alţi colegi sufletişti.

Dr. Dragoș Zamfirescu, medic primar chirurgie plastică, estetică și microchirurgie reconstructivă: "Acele momente în care vin după luni sau ani de zile şi te iau în braţe şi îţi mulţumesc, acel moment e tot ce-mi doresc. Nu contează alte lucruri. Este ceea ce mă determină pe mine să continui".

Zece medici de specialităţi diverse au decis să salveze împreună şi mai mulţi suferinzi. Vor să facă 50 de operaţii gratuite, indiferent cât de costisitoare ar fi. Au însă şi ei nevoie de sprijin pentru materialele necesare la intervenţii. Pentru fiecare ar ajunge la o mie de euro. Doctorii voluntari au înfiinţat şi o asociaţie pentru a-i ajuta pe pacienţii aflaţi la ananghie.

Alex Penescu, pacient #Colectiv: "Câte puţin, dar de la mulţi, poate să facă o diferenţă extraordinar de mare. Infinit mai mare decât reprezintă o sumă, oricare ar fi ea pentru oricare dintre noi".

ŞTIRILE ZILEI