"Ajunge târziu, un leneş fără pereche". Așa era descris John Lennon în registrul şcolar. Obiecte ale artistului, scoase la licitaţie

John Lennon / FOTO: weeklyexpressnews

În acest document, care a fost scos miercuri la licitaţie de casa Sotheby's, sunt consemnate 22 de "detenţii" şcolare în mai puţin de opt săptămâni, un curriculum, potrivit căruia, cariera academică a lui John Lennon ar fi fost mai puţin promiţătoare decât cea muzicală.

Profesorii săi de la şcoala Quarry Bank Grammar School, din Liverpool, au scris despre el comentarii de genul: "Fără cărţi şi foarte leneş"; "Comportament idiot în clasă"; "Nu îşi recunoaşte greşelile" sau "Ajunge târziu, un leneş fără pereche".

Mai aveau să treacă doi ani până când Lennon şi-a format propria trupă la această şcoală, căreia avea i se alăture Paul McCartney, şi încă opt ani până la apariţia primului album oficial The Beatles, "Please Please Me".

Documentul, o adevărată perlă pentru colecţionarii de lucruri private ale celebrului cvartet din Liverpool, rămâne la vânzare până la 1 octombrie, la un preţ estimativ de între 3.000 şi 5.000 de lire (3.270 - 5.450 de euro).

Va fi scoasă la această licitaţie şi o pereche de ochelari cu rama rotundă stil Windsor pe care i-a popularizat John Lennon, când devenise deja o celebritate a muzicii rock. Ochelarii au fost dăruiţi în 1965 de John Lennon menajerei sale, Dorothy Jarlett, care s-a ocupat şi de creşterea primului său copil Julian.

Sotheby's speră să vândă perechea de ochelari cu între 30.000 şi 40.000 de lire (între 32.700 şi 43.600 de euro).

Licitaţia dedicată celebrei trupe britanice include şi o chitară semi-acustică cu semnătura lui Lennon şi un disc single, "Love Me Do", semnat de cei patru componenţi ai grupului.

Pe 9 octombrie 2020, John Lennon ar fi împlinit 80 de ani.

(sursa: Agerpres)

CUVINTE CHEIE john lennon, licitatie john lennon Articole pe aceeaşi temă

ŞTIRILE ZILEI