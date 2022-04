Șahtior Donețk și-a pierdut din nou “casa”. Echipa face turnee în Europa și strânge bani Ucraina. Povestea lui Darijo Srna, care la doar 40 de ani, a trecut prin trei războaie

Șahtior Donețk face turnee în Europa și strânge bani Ucraina

A fost un zgomot despre care fostul jucător croat spune că l-a transpus imediat în Croația natală, unde a trăit, la numai opt ani, războiul din fosta Iugoslavie.

Srna are 40 de ani, dar a trecut deja prin trei războaie: în Croația la începutul anilor 1990, în 2014 în regiunea Donbas -- adevărata casă a lui Șahtior -- și acum în Ucraina.

„Nu a fost o amintire frumoasă”, spune Srna despre copilăria sa. „Când am început să uit puțin de asta și să mă bucur de viața mea, am auzit din nou sirenele”.

"Sunt puternic. Vreau să fiu puternic, dar uneori este dificil, pentru că ți-ai pierdut casa de două ori. În acest moment, este important să fii pozitiv, să fii puternic și să dai o impresie pozitivă tuturor", mai spune croatul.

Darijo Srna împreună cu restul echipei au reușit să plece din Ucraina a doua zi după ce Rusia a început invazia. Au găsit puterea să îi ajuta pe cei afectați de războiul din Ucraina.

Șahtiorul, unde Srna este o legendă a clubului, după ce a jucat timp de 15 sezoane, nu are o “casă” de aproape opt ani, de când au izbucnit luptele între separatiștii susținuți de Rusia și forțele ucrainene, în 2014.

După ce s-a retras din fotbalul profesionist în 2019, Srna a a devenit antrenor secund al Șahtiorului, apoi director sportiv.

Echipa ucraineană se află în prezent într-un turneu european --„Turul global pentru pace” – în care vor juca împotriva mai multor cluburi pentru a strânge bani pentru cei afectați de război.

„Nu ne putem compara cu oamenii din Ucraina. Dar suntem o echipă de fotbal, suntem jucători de fotbal și încercăm să facem ce știm: să jucăm fotbal.Toate veniturile pe care le primim din bilete și de la sponsori la aceste jocuri le trimitem în Ucraina pentru copii, pentru oameni care se află într-o situație foarte dificilă. Împreună cu președintele clubului nostru, Rinat Akhmetov -- care este în continuare acolo, ajutând cetățenii ucraineni în fiecare zi în diferite feluri, medicamente și tot ce este nevoie -- suntem ca o familie și încercăm să facem tot posibilul pentru a ajuta cetățenii Ucrainei în această situație dificilă”, a spus Darijo Srna pentru CNN.

Înainte de meciul de deschidere al turneului, în fața grecilor de la Olympiacos, jucătorii lui Șahtior au purtat tricouri cu numele locurilor din Ucraina care au fost cele mai afectate de asalturile Rusiei, printre care Mariupol și Irpin.

Șahtior a mai jucat împotriva cluburilor turcești Fenerbahce și Antalyaspor și a polonezilor de la Lechia Gdansk. Pe 1 mai vor întâlni formația croată Hajduk Split.

Meciul cu Gdansk a avut parte de un moment emoționant. Dmytro Keda, un refugiat ucrainean de 12 ani, a intrat în ultimul minut al partidei și a marcat golul victoriei.

Keda a fugit din orașul său natal, Mariupol, după ce a petrecut trei săptămâni ascuns în timp ce forțele ruse bombardau orașul.

Până acum, Șahtior a strâns 271.000 de dolari.

Darijo Srna: “Acesta este poporul ucrainean. Am venit aici acum 19 ani și m-au primit ca parte a familiei lor din prima zi. Eu și familia mea nu vom uita niciodată asta. Am locuit mai mult în Ucraina decât în Croația. Aceasta este casa mea. Astăzi sunt ucrainean și tot ce putem face pentru ei în aceste momente grele, vom face. Credeți-mă!Sunt mândru că am locuit acolo, că am jucat acolo, că i-am cunoscut, pentru că sunt oameni cu o inimă imensă, mereu pozitivi. Nu au atacat pe nimeni. Nu au vrut să ia un centimetru din pământul altei țări. Și ei sunt eroi astăzi. Voi fi alături de ei până la final."

Srna este jucătorul cu cele mai multe selecții din istoria echipei naționale croate, 134, reprezentându-și țara la Campionatul Mondial din 2006 și la cel din 2014, precum și la UEFA Euro 2004, 2008, 2012 și 2016. Este și fotbalistul cu cele mai multe meciuri în tricoul Șahtiorului, lucru care i-a adus porecla „Icoana Șahtiorului. În timp ce juca pentru Șahtior, Srna a avut oferte de la cluburi precum Chelsea și Bayern München, pe care le-a refuzat din cauza loialității sale față de club

