Aglomerație la intrarea în Bulgaria pe la vama Giurgiu, din cauza reparațiilor la Podul Prieteniei

Coloana de mașini s-a format pe Podul Prieteniei, chiar din punctul de trecere a frontierei Giurgiu-Ruse. Imediat ce au trecut de ghișeele la care au plătit taxa de pod, șoferii nu au mai putut înainta. Așa se întâmplă zilnic de când muncitorii repară podul.

Românii care au plecat spre Bulgaria și Grecia și-au început vacanța cu o lungă așteptare.

Am făcut și noi acest experiment, am trecut din România în Bulgaria, am vrut să vedem cât se stă la coadă. Noi am plătit taxa de pod la ora 12.52, am stat la coadă cu ceilalți șoferi, am ajuns în Bulgaria la ora 13.20.

Tot mai mulți români pleacă în vacanță în această perioadă, așa că după amiază șoferii au avut de așteptat chiar și peste o oră.

Până duminica viitoare, bulgarii reabilitează drumul național Ruse-Razgrad. Muncitorii lucrează doar ziua, iar pe timp de noapte drumul este liber pentru trafic. În acest moment, la granița cu Bulgaria sunt deschise 11 puncte de trecere a frontierei.

