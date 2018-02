Aglomerație la filmul alpinistului Horia Colibășanu EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Alpinistul Horia Colibăşanu a reuşit să ajungă pe cel mai înalt vârf din lume, Everest, la 8.848 metri, în mai 2017. Este cea mai mare performanţă românească în alpinism şi pentru că ascensiunea s-a desfăşurat fără oxigen suplimentar şi sprijinul şerpaşilor.

"Eu sun acasă de obicei când ajung în vârfuri! Prima oară am vorbit cu managera mea, am înregistrat un mesaj de pe Everest și am și reușit. M-am gândit că în primul rând să ajung acasă, să nu stau mult, să fac o poză, cu steagul. Cel mai periculos a fost la coborâre, am fost foarte obosit si nu mai era nimeni pe munte în momentul acela, eram undeva unde nu te poate salva nimeni, la peste 8 mii de metri" - Horia Colibăşanu.

Everest 8848 este filmat în mare parte de Horia. Cameramanul nu a putut urca mai mult de 6 mii de metri. Iar pe cel mai înalt vârf din lume, un telefon performant rezistă doar 5 secunde, cât să faci o fotografie, iar apoi îngheață.

Sportivul timișorean a plecat în expediția din Himalaya, anul trecut pe 7 aprilie. Dupaă o săptămână, Horia a urcat la baza avansată, la 6.400 de metri. A stat acolo pentru aclimatizare și antrenamente.

Horia Colibăşanu va pleca din nou în 30 martie, împreună cu alpinistul Peter Hamour, celebru pentru că a atins 14 vârfuri de peste 8 mii de metri din lume. De data aceasta provocarea lor este o rută nouă pe Everest, care nu a mai fost urcată de nimeni.

