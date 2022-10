Agenţia SUA pentru Comerţ şi Dezvoltare acordă un grant de 14 milioane dolari companiei de proiect pentru dezvoltarea reactoarelor modulare mici în România

Agenția SUA pentru Comerț și Dezvoltare (USTDA) a acordat un grant de 14 milioane de dolari către RoPower Nuclear SA (RoPower), compania de proiect pentru dezvoltarea reactoarelor modulare mici / FOTO: Nuclearelectrica

Conform unui comunicat al Nuclearelectrica, grant-ul va fi folosit pentru studiul preliminar de inginerie şi proiectare (FEED) pentru a avansa proiectul dezvoltării primei centrale nucleare SMR din România.



Studiul preliminar va include elemente cheie de dezvoltare a proiectului, precum un plan de configurare a amplasamentului, o estimare bugetară şi un plan de execuţie a analizei de impact asupra mediului. Studiul FEED continuă studiul USTDA recent finalizat, în valoare de 1,2 milioane de dolari, care a identificat amplasamente adecvate, opţiuni tehnologice şi o foaie de parcurs pentru acordarea de licenţe pentru proiectul SMR. Studiul FEED va încorpora recomandările misiunii SEED (Site and External Events Design) a Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică.

"Acţionăm în baza angajamentului pe care preşedintele Biden l-a făcut în timpul lansării Parteneriatului pentru Infrastructură şi Investiţii Globale în iunie, când a anunţat sprijinul Guvernului SUA pentru acest proiect important de dezvoltare a unei centrale cu reactoare modulare de mici dimensiuni în România. Mai multe agenţii guvernamentale americane şi sectorul privat din SUA lucrează în parteneriat cu România pentru a susţine atingerea obiectivelor climatice şi cele privind securitatea energetică. Împreună promovăm proiecte ambiţioase şi de mare importanţă care modelează un viitor energetic mai curat şi mai sigur pentru Europa de Est şi pentru întreaga lume", a declarat Enoh T. Ebong, directorul USTDA.



Cosmin Ghiţă, director general al Nuclearelectrica, a afimat că prin acest nou grant oferit de USTDA România este recunoscută ca un partener de încredere şi cu experienţă pentru implementarea primului reactor modular mic (SMR) din Europa.



"Avem 26 de ani de experienţă în operare nucleară la cele mai înalte standarde de siguranţă şi peste 50 de ani de experienţă în dezvoltarea industriei nucleare; avem un organism de reglementare cu experienţă şi un lanţ de aprovizionare sigur, precum şi un sistem educaţional profesionist în domeniul tehnologiei şi ingineriei. Avem toate atuurile şi suntem pregătiţi ca împreună cu Statele Unite, ca urmare a celor peste 50 de ani de parteneriat al ţărilor noastre în domeniul nuclear, să implementăm cea mai avansată tehnologie nucleară civilă şi să promovăm beneficiile energiei nucleare ca sursă de energie accesibilă, curată, sustenabilă şi rezilienţă", a spus Cosmin Ghiţă.

Se estimează că prima centrală bazată pe proiectul SMR al NuScale va intra în funcţiune în Statele Unite până la sfârşitul deceniului. Studiul FEED finanţat de USTDA va facilita implementarea acestui proiect în România, concentrându-se pe adaptarea sa la cerinţele specifice ale amplasamentului preferat de la Doiceşti, locaţia unei foste centrale pe cărbune.



"NuScale este mândră să beneficieze de sprijinul continuu al USTDA pentru a aduce în România beneficiile unei centrale SMR NuScale, curată şi sustenabilă. Faptul că avem parte de sprijinul Guvernului SUA în FEED faza 1 vorbeşte despre rolul pe care tehnologia NuScale îl va juca în consolidarea securităţii energetice a României şi în furnizarea de energie cu zero emisii de carbon pentru generaţiile viitoare. În plus, vorbeşte despre istoricul României în ceea ce priveşte operarea nucleară sigură şi capacitatea de a implementa cu succes tehnologia noastră de tip SMR", a declarat John Hopkins, preşedinte şi director executiv al NuScale Power.



Centrala SMR, care ar fi şi prima de acest tip din Europa, va contribui la realizarea obiectivelor României privind tranziţia către o energie curată şi securitatea energetică. RoPower, compania de proiect SMR a Nuclearelectrica, a selectat NuScale Power OVS, LLC, cu sediul în Oregon, pentru a realiza studiul FEED. Departamentul de Stat al SUA a contribuit cu fonduri pentru acordarea grantului USTDA, precizează Nuclearelectrica.



Preşedintele Joe Biden a anunţat sprijinul Guvernului SUA pentru dezvoltarea nucleară civilă a României şi pentru acest studiu FEED în cadrul Summitului Liderilor G-7 din Germania, pe 26 iunie 2022. De asemenea, grantul urmează anunţului făcut de Trimisul Prezidenţial Special pentru Schimbările Climatice, John Kerry, şi de preşedintele României, Klaus Iohannis, la COP 26 din 2021, cu privire la planurile de construire a unei prime centrale SMR în România.



"Acest proiect continuă Parteneriatul global al USTDA pentru infrastructura inteligentă pe care preşedintele Biden l-a lansat în aprilie 2021", subliniază sursa citată.



Nuclearelectrica este producătorul de energie nucleară din România. Compania deţine Centrala Nucleară Cernavodă, care operează cele două unităţi nucleare CANDU, fiecare cu o capacitate instalată de 700 MW, care sunt două dintre cele mai performante unităţi din lume, şi Fabrica de Combustibil Piteşti, care produce fasciculele de combustibil, compania urmărind realizarea ciclului integrat al combustibilului. Pentru a sprijini securitatea energetică a României şi obiectivul de decarbonizare, Nuclearelectrica şi-a propus un plan de dezvoltare nucleară civilă care include retehnologizarea Unităţii 1, dezvoltarea a încă două unităţi CANDU şi implementarea primului SMR din Europa.



Nuclearelectrica are un rol major la nivel naţional, contribuind cu peste 18% din energia nucleară la producţia totală de energie şi 33% din producţia de energie fără emisii de CO2 din România.



În martie 2019, Nuclearelectrica şi NuScale au semnat un Memorandum de Înţelegere (MOU) în vederea evaluării dezvoltării, autorizării şi construcţiei unui reactor modular de mici dimensiuni (SMR) în România iar în 9 octombrie 2020, România a semnat cu Statele Unite ale Americii un Acord Interguvernamental (IGA) în domeniul energiei nucleare, care a fost ratificat şi de Parlamentul României, conform Legii nr. 199/2021.



Tot în octombrie 2020, US Exim Bank şi-a exprimat, printr-un Memorandum de Înţelegere (MOU) cu Ministerul Energiei din România, interesul de a finanţa proiecte majore de investiţii energetice în România, inclusiv cele nucleare, însumând o valoare totală de 7 miliarde de dolari.



Un an mai târziu, pe 4 noiembrie 2021, în cadrul Conferinţei Naţiunilor Unite privind schimbările climatice (COP26), NuScale şi Nuclearelectrica au semnat un acord de colaborare pentru a avansa implementarea primului reactor modular mic din Europa, în prezenţa ministrului român al Energiei, Virgil Popescu.



La începutul anului 2022, Nuclearelectrica a primit 1,2 milioane de dolari de la USTDA pentru a identifica şi evalua potenţialele amplasamente pentru reactoarele modulare mici, iar după finalizarea studiului, au fost identificate mai multe amplasamente potenţiale adecvate. Amplasamentul fostei centrale termice de la Doiceşti, judeţul Dâmboviţa, România, a fost selectat ca amplasament candidat pentru studii şi dezvoltări aprofundate suplimentare.



Pe 24 mai 2022, Nuclearelectrica, NuScale si Nova Power & Gas (proprietarul amplasamentului) au semnat un Memorandum de Înţelegere (MOU) pentru a analiza dezvoltarea primului reactor modular de mici dimensiuni (SMR) din România pe amplasamentul fostei termocentrale de la Doiceşti şi în iunie 2022, preşedintele SUA, Joe Biden, a anunţat alocarea unui grant de 14 milioane de dolari pentru următoarea etapă de dezvoltare a reactoarelor modulare mici NuScale în România - studiul preliminar de inginerie şi proiectare (FEED) pentru proiectul SMR din România.



Studiul FEED constă într-o serie de activităţi şi studii de inginerie şi proiectare, analize tehnice ale amplasamentului, precum şi activităţi de licenţiere şi autorizare care se vor desfăşura pe amplasamentul fostei centrale de la Doiceşti, în conformitate cu toate standardele internaţionale şi naţionale. Mai mult, în cadrul studiului FEED, vor fi aplicate recomandările AIEA, în urma misiunii AIEA Site and External Events Design (SEED), desfăşurată în august 2022, la solicitarea Nuclearelectrica.



În septembrie 2022, Nuclearelectrica SA şi Nova Power & Gas SRL au lansat RoPower Nuclear SA, compania de proiect pentru dezvoltarea de reactoare modulare mici în România, pe amplasamentul fostei centrale pe cărbune din Doiceşti. Sursa: Agerpres

