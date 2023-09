Agenţia ONU pentru Refugiaţi a anunțat că peste 100.000 de persoane din Nagorno-Karabah au ajuns în Armenia

"Mulţi sunt flămânzi, epuizaţi şi au nevoie de ajutor imediat", a afirmat el în reţelele sociale.



Grandi a arătat că "UNHCR şi alţi parteneri umanitari îşi amplifică sprijinul pentru autorităţile armene, însă este nevoie foarte urgent de ajutor internaţional".

Over 100,000 refugees have now arrived in Armenia from Karabakh.



Many are hungry, exhausted and need immediate assistance.



UNHCR and other humanitarian partners are stepping up their support to the Armenian authorities, but international help is very urgently required.