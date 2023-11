Agenţi ai FBI i-au confiscat telefoanele primarului oraşului New York. Sunt investigate posibile donaţii de la guvernul turc în sprijinul campaniei electorale a lui Eric Adams

Primarul oraşului New York, Eric Adams / FOTO: Captură foto

Aceste confiscări ar fi legate de o investigaţie de corupţie pentru a stabili dacă Adams a conspirat cu guvernul turc şi cetăţeni turci în timpul campaniei sale din 2021 pentru funcţia de primar al New Yorkului.



"Luni seara, FBI l-a abordat pe primar după un eveniment. Primarul s-a conformat imediat cererii FBI şi le-a înmânat dispozitive electronice", a precizat Boyd Johnson, avocatul campaniei, într-o declaraţie trimisă AFP.



"El nu a fost acuzat de nicio infracţiune şi continuă să coopereze cu ancheta", a adăugat avocatul.



Ancheta federală asupra campaniei lui Adams a fost făcută publică săptămâna trecută, când agenţi ai FBI au percheziţionat casa colectorului de fonduri al campaniei sale - stagiara Brianna Suggs, în vârstă de 25 de ani - şi au confiscat computere şi telefoane mobile, precum şi un dosar de carton marcat ''Eric Adams''.



Săptămâna trecută, în urma raidului, primarul a părăsit în grabă Washingtonul, unde urma să se întâlnească cu oficiali ai Casei Albe şi ai Congresului pentru a discuta despre afluxul de migranţi în oraşul său, şi s-a întors la New York.



"Mă aştept ca toţi membrii echipei mele să respecte legea şi să coopereze pe deplin cu orice formă de investigaţie", a transmis Adams într-un comunicat vineri.



"Este exact ceea ce voi continua să fac", a spus el, dând asigurări că nu are nimic de ascuns.



Conform New York Times, mandatul de percheziţie pentru domiciliul Briannei Suggs a avut ca scop obţinerea de dovezi ale unei conspiraţii între campania primarului, guvernul turc şi un dezvoltator imobiliar turc din Brooklyn.



Mandatul ar fi indicat că autorităţile investighează dacă au fost făcute donaţii de la guvernul turc sau de la cetăţenii turci pentru Adams printr-un sistem în care ar fi fost listaţi contribuabili falşi.



Legătura dintre confiscarea dispozitivelor lui Adams şi percheziţia casei Briannei Suggs nu este încă clară.



În declaraţia sa, Boyd Johnson a precizat că, "după ce a aflat despre ancheta federală, a devenit evident că o persoană a acţionat recent în mod necorespunzător", fără a specifica detaliile investigaţiei la care se referea. Preluare: Agerpres

