Agenți cu identități protejate, conturi de socializare atractive, misiuni sub acoperire. Cum au fost prinși traficanții care l-au aprovizionat cu droguri pe Vlad Pascu. Maru, postare pe TikTok din duba poliției

Investigatorii sub acoperire au avut un rol important în prinderea traficanților de droguri cercetați în dosarul lui Vlad Pascu, tânărul are a condus sub influența substanțelor interzise și a omorât doi studenți în localitatea 2 Mai. Printre agenții infiltrați a fost și o polițistă cu experiență în astfel de misiuni, care a reușit să-l păcălească pe Maru, cel care îl aproviziona cu stupefiante pe Vlad Pascu și care se lăuda pe internet cu activitatea sa infracțională.