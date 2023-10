Aflat la punctul de trecere Rafah, procurorul şef al Curții Penale Internaționale afirmă că vrea să viziteze atât Gaza, cât şi Israelul

Karim Khan a mai spus că ajutoarele pentru civili nu trebuie reţinute în niciun fel. "Nu ar trebui să existe niciun impediment asupra ajutoarelor umanitare care merg la copii, femei şi bărbaţi, civili - sunt nevinovaţi", a menţionat Khan.

#ICC Prosecutor @KarimKhanQC was at the Rafah Border Crossing between Egypt and the Gaza Strip this weekend.



Watch his remarks on the current situation in Israel and the State of Palestine. pic.twitter.com/Z22DMLaAv3