Aflat în Ucraina, președintele Consiliului European, Charles Michel, a fost nevoit să se pună la adăpost din cauza unor tiruri cu rachetă

Potrivit acestei surse, în timpul unei întâlniri dintre Charles Michel şi premierul ucrainean Denys Shmyhal, "participanţii au întrerupt reuniunea pentru a se pune la adăpost, pentru că regiunea Odesa a fost lovită din nou de rachete".

La rândul său, Charles Michel a scris pe Twitter că a venit la Odesa pentru a celebra Ziua Europei.



"Nu sunteţi singuri. UE este alături de voi", a postat el pe Twitter, denunţând "agresiunea rusă" împotriva Ucrainei, lansată pe 24 februarie.

I came to celebrate #EuropeDay in #Odesa, the city where Pushkin said that "you can feel Europe."



And where today the Ukrainian people shield their monuments from bullets and rockets and their freedom from Russian aggression.



You are not alone.

The EU stands with you. pic.twitter.com/kneuEOvepb