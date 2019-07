Aeroportul londonez Gatwick își suspendă zborurile din cauza unei probleme la sistemul de control al traficului

"Lucrăm cu ANS, furnizorul sistemului de control al traficului aerian, pentru a rectifica această problemă cât de rapid posibil", a anunţat al doilea cel mai aglomerat aeroport din Marea Britanie.



BBC a relatat că zborurile care se îndreptau spre aeroportul Gatwick au fost redirecţionate către alte aeroporturi.

UPDATE Weds 19.00: All flights at Gatwick remain suspended due to Air Traffic Control systems issues. We apologise to any passengers impacted. If you are due to fly this evening, we advise you to check the status of your flight with your airline before travelling to the airport.