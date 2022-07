Adversara Simonei Halep în semifinalele turneului de la Wimbledon, Elena Rybakina, născută în Rusia, face apel la încetarea războiului din Ucraina

Elena Rybakina

Rybakina, în vârstă de 23 de ani, reprezintă în prezent Kazahstanul şi este prima jucătoare din această ţară care a reuşit să ajungă în penultimul act al unui turneu de Mare Şlem, după ce a învins-o în 3 seturi, 4-6, 6-2, 6-3, pe australianca Ajla Tomljanovic.



La finalul meciului de miercuri, ea a fost întrebată dacă se simte kazahă sau rusă, un subiect foarte sensibil la Wimbledon, turneu ai cărui organizatori au interzis anul acesta participarea jucătorilor din Rusia şi Belarus, din cauza conflictul care are loc în Ucraina.



"M-am născut în Rusia, dar desigur că reprezint Kazahstanul. Este deja o călătorie lungă pentru mine. Eu am participat anterior la Jocurile Olimpice şi la Fed Cup. Am primit mult ajutor şi susţinere. Pentru mine este o întrebare grea doar să spun exact ceea ce simt", a răspuns Rybakina.



Desemnată cap de serie numărul 17 la competiţia de la All England Club, Elena Rybakina este singurul jucător de origine rusă, la masculin şi feminin, prezent pe tabloul de simplu de la Wimbledon.

Ea a precizat că regretă absenţa jucătorilor din Rusia şi Belarus, exprimându-şi speranţa că aceştia vor fi prezenţi la ediţia de anul viitor de la Wimbledon.



"Nu este ceva ce vrei să auzi, pentru că noi facem sport. Toată lumea vrea să concureze, iar ei nu aleg unde s-au născut. Desigur, regret această situaţie, pentru că toată lume vrea să concureze la cel mai mare turneu, la Wimbledon. Eu sper doar ca lucrurile să revină la normal anul viitor", a adăugat Rybakina.

Întrebată despre războiul din Ucraina, a afirmat: "Vreau doar ca războiul să se termine cât mai curând posibil. Pace, da".

