Adunarea Generală a ONU a votat pentru suspendarea Rusiei din Consiliul pentru Drepturile Omului

"Criminalii de război nu au loc în organismele Națiunilor Unite menite să protejeze drepturile omului", a reacționat rapid ministrul ucrainean de Externe, Dmitro Kuleba.

El a declarat că este recunoscător tuturor statelor membre care au sprijinit rezoluția Adunării Generale a Națiunilor Unite și care "au ales să stea de partea corectă a istoriei".

Russia’s rights of membership in the UN Human Rights Council has just been suspended. War criminals have no place in UN bodies aimed at protecting human rights. Grateful to all member states which supported the relevant UNGA resolution and chose the right side of history.