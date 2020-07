Ministrul Agriculturii, la TVR EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Fermierii vrânceni spun că prețul cărnii de porc a scăzut, nu există suficiente rezerve de nutreț, iar multe ferme au dispărut după ce pesta a decimat efectivele de animale. Ministrul Agriculturii spune că pentru industria alimentară este un pachet de compensare care include bani de la buget, dar și fonduri europene încă neaccesate, în cuantum de 82 de milioane de euro.

Despre această situaţie dificilă a vorbit, la TVR, ministrul Agriculturii si Dezvoltării Rurale, Adrian Oros.

“Am finalizat această cuantificare a dimensiunii pierderilor. Suprafețele afectate sunt de aproximativ 1,2 milioane de hectare, din cele 2,9 milioane însămânțate în toamnă. Am stabilit și suma care va fi acordată, aproximativ 200 de euro/ha. Am comunicat la Bruxelles această schema de sprijin și în rectificarea bugetară o să prindem această schemă. Vor primi acești bani circa 35.000 de fermieri. Avem scheme de sprijin pregătite în care vom compensa pierderile cauzate de evoluția pandemiei de Covid-19”, a precizat ministrul Adrian Oros.

“După șapte luni de secetă, în ultima lună am observat alte fenomene meteorologice extreme care au afectat nu numai agricultura. Vom aloca sume consistente, aproximativ șase miliarde de euro în acest program de creștere a securității alimentare a României”, a mai spus ministrul Agriculturii.

Ce se întâmplă cu prețurile alimentelor de bază după pandemie și secetă?

Adrian Oros: “Încă de la început, prioritatea noastră principală au fost prețurile și stocurile. Atunci când a fost nevoie, am luat o măsură extremă, unică în Europa, în care am sistat exporturile pentru produsele de bază, până când am ajuns la o înțelegere cu traderii și ne-au asigurat că acestea vor rămâne în România în cantități suficiente până la următoarea recoltă. Dacă ne referim la produsele interne, prețurile au rămas relativ la același nivel, chiar dacă în prima sătămână au crescut foarte mult. Apoi, ușor, s-au echilibrat. Unii au încercat să profite, uneori comercianții au sărit calul”.

ŞTIRILE ZILEI