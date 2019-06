Adopție cu scandal EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

ACTUALIZARE Ministrul de Interne, Carmen Dan, a reacționat pe contul său de Facebook: “Nu polițiștii au fost cei care au bruscat minora”.

“După atitudinea corectă și firească a CSM de zilele trecute în cazul pedofilului, mă aștept la o reacție asemănătoare și în cazul fetiței din Mehedinți. Cred că este evident pentru toată lumea care a fost rolul Poliției acolo. Nu polițistii sunt cei care au bruscat copilul minor!”, a scris Carmen Dan pe Facebook.

La rândul său, premierul Viorica Dăncilă a cerut o anchetă în acest caz, iar dacă va reieși că a greșit vreun ministru, acest lucru va fi luat în calcul la remaniere.

„Dincolo de toate lucrurile, suntem oameni. Eu înţeleg foarte bine acest lucru, fiindcă eu însămi am trecut prin acest lucru. Cred că nu este drept ca atunci când vorbim de un copil să încercăm să avem argumente politice sau să acţionăm politic. Fieare dintre noi are anumite sentimente. Am discutat cu ministrul de Interne, cu ministrul Muncii. Luni voi avea toate detaliile pe masă. Nu vreau tratat politic. Indiferent dacă eşti înregimentat sau nu politic, eu vorbesc acum nu ca prim ministru al României, nu ca lider al unui partid, ci ca mamă. Am cerut să se acorde consilier psihologică copilului”, a declarat premierul Viorica Dăncilă, conform Mediafax.

Dăncilă a mai precizat că pentru a soluţiona situaţia vor fi depuse toate eforturile din punct de vedere al acţiunilor guvernamentale.

„Dincolo de cine va fi pedepsit sau cum va fi pedepsit, mă interesează fetiţa”, a mai spus Dăncilă.

Întrebată dacă situaţia fetiţei ar putea cântări în schimbarea miniştrilor, premierul a răspuns: „Dacă se va considera sau dacă va reieşi că a greşit vreun minister, luăm în calcul”.

Sunt scene surprinse în casa unei familii din Mehedinți care are în asistență maternală doi copii. O fetiță de opt ani, care a fost crescută de această familie de la vârsta de aproximativ 1 an. Acum a fost dată spre adopţie, prin hotărâre judecătorească definitivă, unei familii de români stabilită în Statele Unite. Dar asistenţii maternali au refuzat să cedeze copila. Dar nu au vrut nici să o înfieze. Aşa s-a ajuns ca fetița să fie preluată de un procuror şi mulţi poliţişti.

Povestea a început în urmă cu mulţi ani. Familia Şărămăt a luat în plasament două fetiţe abandonate. Una dintre fete a fost adoptată, cealaltă nu. Autorităţile spun că familia a avut prioritate la adopţie, dar nu s-a ocupat la timp de proceduri. Dar familia Şărămăt susţine contrariul. Dar s-a ajuns la intervenția mascaţilor.

Prin hotărâre judecătorească, fetiţa de opt ani a fost dată spre adopţie unei familii de români din Craiova care mai are doi copii biologici. Iar acum este stabilită în Statele Unite. Nu au primit copilul pentru că asistenții maternali au refuzat să cedeze fetița. A fost nevoie de încă o sentință în instanță. Iar părinţii adoptivi, în prezenţa unui procuror şi a mai multor poliţişti, au mers să ia copilul. Imaginile arată că momentele au fost dramatice pentru fetiţă. Însă, cei care cunosc cazul, spun că s-a ajuns aici din vina autorităţilor locale, dar şi a familiei la care copilul a stat în plasament. Nu au inteles că plasamentul este doar o măsură temporară.

Avocatul familiei de la care a fost preluată fetiţa spune că va face plângere penală. Părinţii adoptivi nu au comentat situaţia. Dar Autoritatea Naţională pentru Protecția Drepturilor Copilului a transmis un comunicat cu foarte detalii despre acest caz. Explică printre altele că persoana de la care a fost luată fetița nu mai avea calitatea de asistent maternal din luna mai 2019. Prin urmare, la acest moment, copilul era reținut ilegal de o persoană care nu mai avea nici un drept asupra lui. În plus, familia adoptatoare a depus plângere penală pentru reținerea ilegală a copilului.

