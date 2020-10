Adolescent la ATI după ce s-a infectat cu SARS-CoV-2 EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Adolescentul a ajuns la Spitalul Gomoiu din Capitală miercuri seară, pe 30 septembrie. Avea febră, dureri de cap și stare generală alterată. În ultimele zile fusese văzut inclusiv de medicii de pe ambulanță și consultat și de medicul de familie, dar starea lui nu se ameliorase. Părinții l-au dus la spital.

Acum, adolescentul este la terapie intensivă, cu diagnosticul de "sindrom inflamator multisistemic".

Diana Ionescu, director medical Spitalul Gomoiu: "A fost diagnosticat miercuri spre joi cu șoc multiplu de organe și a fost transferat joi în ATI. Este în stare ameliorată acum, dar drumul poate fi lung într-o secție de ATI. (...) Nu are test SARS-CoV-2 pozitiv în momentul ăsta. El are test negativ și are anticorpi IGG pentru SARS-CoV-2 pozitivi".

Este al doilea caz al unui copil care dezvoltă sindrom inflamator multisistemic din cauza infecției cu noul coronavirus.

La începutul lunii septembrie, tot la Spitalul Gomoiu, a fost internat un băiețel de 9 ani, primul din România care a avut nevoie de terapie intensivă, după ce organele i-au fost afectate de infecția cu noul virus. În ultima săptămână, un băiețel de 6 ani, din Ilfov, și un bebeluș de 9 luni din Galați au ajuns tot la terapie intensivă.

Tot mai mulți copii depistați pozitiv înseamnă tot mai multe școli și grădinițe care trec în scenariul roșu. În București, pe lista roșie s-au mai adăugat încă 9 unități, iar pe cea galbenă alte 5.

Roxana Cercel, purtător de cuvânt ISMB: "În total, sunt însumate 33 de unități care continuă învățarea în online. (...) Dintre acestea, 18 sunt suspendate pe o perioadă determinată din cauza cazurilor de COVID, iar restul de 15 sunt în online din cauza lucrărilor de infrastructură care nu au fost finalizate până în acest moment".

Probleme sunt și în țară. La Buzău, cea mai mare unitate de învățământ din județ, cu aproape 2.000 de elevi, mută toată activitatea în online, după confirmarea a 3 cazuri.

La Timișoara, 7 licee, școli și grădinițe au intrat în scenariul roșu după ce au fost descoperite cazuri de COVID printre elevi și profesori.

La nivel național, potrivit ultimei raportări, copiii din aproape 340 de unități de învățământ fac școală din fața calculatorului.

Din martie și până acum, aproape 8 mii de elevi români au fost diagnosticați cu noul coronavirus.

ŞTIRILE ZILEI