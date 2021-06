Adolescenții cu autism învață să fie autonomi de la psihoterapeuți. Un proiect care a început în plină pandemie se derulează în două apartamente

Pentru Andrei, care are 14 ani și tulburări din spectrul autist și prepararea unei cafele este un efort. Dar acum are musafiri, şi împreună cu terapeutul are grijă să fie primiţi cum se cuvine în cea de-a doua lui casă. La fel și Tudor, care după ce a făcut limonadă, acum prepară tapas. Rețeta o deprinde din câteva fotografii.

Şi Andrei, și Tudor sunt într-un apartament Help Home, un proiect al Asociației Help Autism pentru adolescenți. De două ori pe săptămână petrec câteva ore în care învață să prepare un ceai, să pună haine la spălat sau să gătească.

Alexandra Nicolae, psihoterapeut: “Au fost copii care au venit știind să facă un sandviș, iar în curs de câteva luni au învățat să gătească o omletă, au învățat să facă o tortilla. Au fost copii care nu au știut să facă un sandviș și atunci acesta a fost obiectivul pe care noi l-am urmat”.

Proiectul Help Home a început la sfârșitului anului trecut, în plină pandemie. Se derulează în două apartamente, unul pus la dispoziție de Protecția Copilului sector 3, celălalt de Asociația Help Autism. 10 adolescenți prinși în lumea lor sunt învățați să facă pași în lumea noastră, a celor pentru care minimele treburi casnice nu implică mutarea munților din loc. Iar rezultatele muncii se văd.

Gabriela Țuțuianu, mama unui copil diagnosticat cu autism: “Am fost tare mândră de el că a mâncat spaghetti făcute de el și a fost într-adevăr un moment extrem de emoționant pentru mine. M-am gândit tot timpul ce se va întâmpla în momentul în care nu voi mai fi eu sau persoanele care sunt în momentul de față care-l ajută. Sper din tot sufletul să se descurce, ușor-ușor să învețe să se descurce și să își poată asigura traiul de zi cu zi. Diferențele sunt foarte mari, aproape că mă bazez pe el în fiecare zi”.

Daniela Bololoi, președinte Help Autism: „Este vorba de un program care se adresează în exclusivitate adolescenților și, desigur, adulților trecuți de scurt timp de vârsta adolescenței. Considerăm și ne dorim să fie un exemplu de bune practici atât pentru alte direcții generale de protecție ale copiilor și alte primării, cât și pentru alte ONG-uri”.

Costurile proiectului pentru un an se ridică la 50.000 de euro pe fiecare apartament. Banii s-a strâns din sponsorizări și donații. Dar specialiştii spun că este nevoie de mult mai multe astfel de spaţii. Şi speră că vor fi găsite. România are 30.000 de persoane diagnosticate cu autism. Şi aproape jumătate sunt copii.

