Administraţia Fondului pentru Mediu a aprobat peste 3.000 de dosare în Programul Casa Verde Fotovoltaice

AFM a publicat noi liste cu dosare aprobate în cadrul Programelor Casa Verde Fotovoltaice, Rabla Clasic, Rabla Plus, Casa Eficientă Energetic şi Curăţăm România, în urma şedinţei Comitetului de Avizare din 20 septembrie 2022.



Pentru Programul Rabla Clasic au fost aprobate 295 de dosare pentru 414 autovehicule şi 9 motociclete, iar pentru Rabla Plus 227 de dosare pentru 353 autovehicule electrice, dintre care 275 pur electrice şi 77 electrice hibride, plus o motocicletă electrică. De asemenea, au fost admise şi 5 contestaţii pentru 12 autovehicule, dintre care un autovehicul electric hibrid şi 11 autovehicule pur electrice.



Totodată, în cadrul Programului Casa Eficientă Energetic a fost admisă o contestaţie.



Potrivit Administrației Fondului pentru Mediu, în cadrul Programului "Curăţăm România" a fost aprobat un dosar în valoare de 17.327,40 lei.



Listele dosarelor acceptate în cadrul acestor programe sunt publicate pe site-ul www.afm.ro, la secţiunile aferente Programelor Casa Verde Fotovoltaice, Rabla Clasic, Rabla Plus, Casa Eficientă Energetic şi Curăţăm România.

