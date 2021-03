Administrația Națională de Meteorologie: Rezerva de umiditate în cultura grâului de toamnă, apropiată de optim pe întreg teritoriul agricol al țării

Lan de grâu / FOTO: Autor: SIMION MECHNO / AGERPRES FOTO Credit: AGERPRES FOTO, foto.agerpres.ro

"Condiţiile agrometeorologice vor favoriza desfăşurarea pe ansamblu normală a proceselor de creştere şi dezvoltare a speciilor de câmp şi pomi-viticole, în aproape toate regiunile agricole ale ţării. De asemenea, la începutul intervalului ritmurile de vegetaţie ale plantelor vor fi mai lente, iar în zonele depresionare din estul Transilvaniei şi nordul Moldovei se va menţine starea de repaus biologic", menţionează analiza ANM.



Culturile de orz şi grâu de toamnă înfiinţate în epoca optimă se vor afla la înfrăţire (10-100%), precum şi local începutul alungirii paiului (10-25%). În semănăturile efectuate după 20 octombrie 2020 vor predomina răsărirea şi apariţia frunzei a treia (30-100%).



Sub aspect fenologic, rapiţa din sudul, sud-estul, estul şi centrul ţării va parcurge dezvoltarea aparatului foliar (7-12 frunze) şi izolat, începutul alungirii tulpinii (10-15%), îndeosebi în zonele sudice. Uniformitatea si vigurozitatea plantelor va fi bună şi medie la culturile înfiinţate în perioada optimă, iar la cele tardive, starea de vegetaţie se va prezenta medie şi slabă.



La pomii fructiferi şi viţa-de-vie se va semnala în continuare starea de repaus vegetativ, în majoritatea plantaţiilor. Pe terenurile cu expoziţie sudică, la speciile timpurii de sâmburoase (cireş, cais, vişin) se vor înregistra umflarea mugurilor de rod şi înmugurirea.



Lucrările agricole de sezon (fertilizări, pregătirea patului germinativ şi semănatul culturilor de primăvară din prima urgenţă, lucrări de întreţinere la pomii fructiferi şi viţa-de-vie, arături, etc) se vor putea desfăşura în general în condiţii bune.



Specialiştii ANM recomandă efectuarea rigolelor de scurgere pe terenurile cu exces de umiditate în sol, precum şi pe arealele agricole cu un drenaj defectuos; continuarea pregătirii patului germinativ şi semănatul culturilor din prima urgenţă (orzoaică, mazăre, borceag, lucernă), îndeosebi pe terenurile unde umiditatea solului permite realizarea unor lucrări de calitate; efectuarea arăturilor şi pregătirea terenurilor în vederea însămânţării culturilor de primăvară (sfeclă de zahăr, floarea-soarelui, porumb, cartof, etc.).



De asemenea, în această perioadă se pot efectua lucrări de întreţinere la speciile de câmp şi în plantaţiile pomi-viticole (combaterea buruienilor şi tratamente fito-sanitare) şi fertilizarea cerealierelor de toamnă cu îngrăşăminte minerale (azotat de amoniu, complexe-NPK).



Din punct de vedere meteorologic, intervalul se va caracteriza printr-un regim termic al aerului în general normal, în cea mai mare parte a ţării. Temperatura medie diurnă a aerului se va încadra între 2 şi 13 grade Celsius, valori apropiate de mediile multianuale, în majoritatea regiunilor agricole.



Temperatura maximă a aerului va oscila între 9 şi 18 grade Celsius, în aproape toate zonele de cultură, iar cea minimă va fi cuprinsă între -6 şi 8 grade la scara întregii ţări, valori mai scăzute fiind posibile în estul Transilvaniei, producându-se brumă şi îngheţ la sol.



Meteorologii prognozează pentru această perioadă precipitaţii sub formă de ploi locale, izolat cu caracter de aversă, acestea fiind însoţite de descărcări electrice şi intensificări de scurtă durată ale vântului. În zonele de câmpie, izolat vor fi condiţii de producere a ceţii.

Sursa: Agerpres

ŞTIRILE ZILEI