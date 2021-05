Adjunctul atașatului militar din Ambasada României la Moscova a fost declarat 'persona non grata' și va fi expulzat. El are 72 de ore la dispoziție să părăsească Federația Rusă. Ministerul Afacerilor Externe de la București a confirmat informația. Invitat la TVR, ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a subliniat că "nu e nimic special în această decizie" a Moscovei. "De altfel, noi am anticipat o asemenea măsură", a declarat Aurescu.