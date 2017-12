Înainte de a întâmpina noul an, new-yorkezii și-au luat adio de la 2017. A fost organizat un eveniment prin care au fost distruse toate amintirile și experiențele neplăcute ale anului care se încheie.

A fost al 11-lea an când în Times Square a fost organizat evenimentul prin care au fost distruse simblic toate momentele neplăcute ale anului. Sute de oameni și-au scris durerile pe o foaie de hârtie care a fost apoi trecută printr-o mașină de tăiat:

"Anul care se încheie a fost trist din cauza problemelor de sănătate ale părinţilor mei."

"Aş vrea să şterg tot anul ăsta şi 2018 să fie un nou început."

Nici turiștii străini care s-au aflat la New York nu au ratat ocazia de a-și dori un 2018 fără lucrurile care i-au afectat în 2017.

Sara, turistă din Germania: "Depresia şi anxietate, care mi-au controlat toată viaţa şi de care vreau să scap."

Dragoș, turist din România: "Tot PSD-ul, Partidul Social-Democrat din România."

Organizată prima oară în 2007, această sărbătoare simbolică a devenit o tradiție care atrage an de an tot mai mulți oameni dornici să înceapă noul an într-o notă cât mai pozitivă.

