ACTUALITATE Comisia pentru Afaceri Juridice (JURI) a Parlamentului European a dat undă verde candidaturilor comisarilor desemnaţi de Franţa, România şi Ungaria, după ce a analizat marţi, într-o reuniune extraordinară, ''conflictele de interes potenţiale sau reale'' ale acestora.

Europarlamentarul Adina Vălean a primit aviz favorabil, marţi, din partea comisiilor parlamentare reunite pentru Afaceri europene, pentru postul de comisar european.

S-au înregistrat 25 de voturi "pentru" şi trei abţineri.

Adina Vălean este europarlamentar în Grupul Partidului Popular European (Creştin Democrat), preşedinte al Comisiei pentru Industrie, Cercetare şi Energie.

Preşedintele ales al Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a decis săptămâna trecută ca Adina Vălean să preia portofoliul Transporturilor în viitorul Executiv comunitar

„Sunt puțin emoționată de faptul că mă aflu din nou în Parlamentul României. Politica am început-o tot în Parlamentul național și mi-a fost destul de greu în 2006 să renunț la Parlamentul național. Încă din 2007 reprezint România in Parlamentul European. Am fost vicepreședinte în Parlamentul Euroepan. Toate funcțiile pe care le-am deținut am căutat să promovez inițiative legislative care să aibă relevanță atât pentru țara naostră cât și pentru europeni în general, pentru că, sigur, noi reprezentăm România, dar când mergem în Parlamentul European, reprezentăm interesele tuturor europenilor”, a spus Vălean, la începutul audierii.

Ea a adăugat că, în calitate de comisar european, își va folosi experiența acumulată în sprijinul României.

„Voi pune întreaga mea experiență în următorii cinci ani în sprijinul României. Noul program al CE este foarte ambițios și o Uniune pragmatică, dar una sustenabilă, incluzivă, a valorilor și care să facă față viitorului. Președinele ales al CE își propune să răspundă preocupărilor cetățenilor, pornind de la efectele gazelor de sere, schimbările climatice”, a subliniat Vălean.

La audierea care are loc în comisiile reunite pentru Afaceri Europene ale Parlamentului României este prezent și premierul Ludovic Orban.

Comisia pentru Afaceri Juridice (JURI) a Parlamentului European analizează, marţi, într-o reuniune extraordinară, "conflictele de interes potenţiale sau reale" ale comisarilor desemnaţi de Franţa, România şi Ungaria. Reuniunea se va desfăşura cu uşile închise.

Confirmarea de către această comisie a absenţei oricărui conflict de interese este o condiţie prealabilă pentru a avea loc şi audierea candidaţilor în comisiile de specialitate aferente portofoliilor alocate, conform Regulamentului de procedură al Parlamentului European.

După ce vor primi undă verde din partea JURI, cei trei candidaţi, Thierry Breton din partea Franţei, Adina Vălean din partea României şi Oliver Varhelyi din partea Ungariei, vor fi audiaţi în comisiile de specialitate în data de 14 noiembrie.

Lui Breton i s-a atribuit portofoliul ''Piaţa internă'', Vălean a primit portofoliul ''Transporturi'', iar Varhelyi - "Vecinătate şi extindere".

Primii candidaţi propuşi de cele trei ţări pentru posturile de comisari europeni - Sylvie Goulard (Franţa), Rovana Plumb (România) şi Laszlo Trocsanyi (Ungaria) - au fost respinşi de JURI.

Candidaţii desemnaţi de restul ţărilor membre ale UE (cu excepţia Regatului Unit) au fost audiaţi în perioada 30 septembrie - 8 octombrie.

