Adinei Florea a spus în timpul audierii că activitatea DNA s-a axat mai mult pe soluționarea infracțiunilor de abuz în serviciu. Cred că obiectul de activitate al DNA nu este constatarea și cercetarea infracțiunilor de abuz în serviciu, ci este acela de a constata, de a cerceta și de a pune la dispoziția și pe masa judecătorilor infracțiuni de corupție la nivel înalt și mediu. Infracțiunile de abuz în serviciu sunt infracțiuni care sunt prevăzute în Codul Penal ca fiind infracțiuni de serviciu, iar în legea 78/2000 ca fiind infracțiuni asimilate celor de corupție. Am auzit în spațiul public că atât timp cât nu am putut să dovedim și să documentăm infracțiunile de corupție, am recurs la dovedirea infracțiunii mai facile - abuzul în serviciu. Nu știu și nu cred că rolul DNA este acela de a cerceta infracțiuni facile, dimpotrivă rolul DNA este acela de a cerceta, de a analiza, de a găsi acele infracțiuni de corupție care au fost săvârșite prin cele mai complexe metode infracționale alese de infractori, a subliniat Alina Florea.



Initial, audierea Adinei Florea trebuia să aibă loc pe 27 septembrie, dar secţia pentru procurori a CSM a decis amânarea întrucât exista o sesizare pe numele acesteia la Inspecţia Judiciară.

Adina Florea este procuror la Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanţa, în prezent delegată la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanţa. Propunerea ministrului Justiţiei va fi înaintată, conform legii, preşedintelui României.

Funcţia de procuror-şef al DNA a devenit vacantă după ce Laura Codruţa Kovesi a fost revocată

