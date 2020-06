Asociația Blondie condusă de Adelina Toncean își propune să cumpere un avion pe care să-l transforme în ambulanță aeriană, cu care să transporte în străinătate copiii care au nevoie de tratamente. Despre acest proiect menit să aducă o șansă în plus a vorbit la TVR, Adelina Toncean.

Adelina Toncean și-a dat seama că, in această perioadă, sunt foarte mulți copii, blocați în străinătate care au nevoie să se întoarcă acasă și alții care au nevoie să meargă în străinătate pentru diferite intervenții.

Adelina Toncean, președintele Asociației Blondie: Sperăm ca tot mai multă lume să treacă pe modul avion și să înțeleagă cât este de important să poți să zbori când este pentru cineva drag sau pentru a face bine. Noi vrem să cumpărăm un avion pe care să-l transformăm în ambulanță aeriană și care să fie la dispoziția oricui are nevoie să călătorească în scop medical, fie pentru a se întoarce în țară după ce a terminat tratamentul, fie pentru a merge să fie tratat. În momentul în care am realizat că a început pandemia, zborurile au fost anulate, acolo în străinătate au rămas foarte mulți copii și adulți care erau la tratament, care nu au ales să meargă acolo dar care nu aveau altfel cum să își salveze viața și care s-au trezit în postura în care spitalele îi externau, nu aveau unde să se cazeze în orașele unde erau și nu aveau cum să se întoarcă acasă.

Costurile unui avion sunt în jur de două milioane și jumătate.

Adelina Toncean și-a dedicat timpul și energia copiilor bolnavi, abandonați in spitale. A înfiat doi copii cu probleme mari de sănătate. De altfel, unul a murit la 14 ani. Celălalt a fost adoptat la scurt timp după tragedie. Are 5 ani și este un "miracol medical" - este perfect sănătos după ce a fost diagnosticat cu aceeași boală ca și "fratele" pe care nu l-a cunoscut. In amintirea lui Blondie, asa cum era alintat băiatul care a decedat, Adelina Toncean, a înființat o asociație pentru a ajuta astfel de copii.

