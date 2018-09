Familia unei fetițe de 1 an și 9 luni din Urlați, acuză că micuța a fost bătută de îngrijitoare cu pumnii in cap. Agresiunea s-ar fi produs la creșa din oraș. În plus, într-una dintre zile, copila ar fi ajuns acasă mușcată de obraz, de un coleg. Angajata creșei se apără și spune că familia încearcă să denatureze lucrurile.