Acuzații grave la un centru educațional din Bragadiru: Mai mulți părinți se plâng că pe copiii lor au apărut vânătăi, urme de mușcături sau zgârieturi

Carmen Mitea și-a dus fetița de 1 an și 6 luni la o aşa-zisă creşă privată din Bragadiru. În fapt, un centru educațional pentru copii, care se prezintă pe site ca fiind o grădiniță.

În scurt timp, copilul a ajuns acasă cu vânătăi pe faţă. Când le-a cerut socoteală reprezentanţilor centrului, aceştia au refuzat să îi permită vizionarea imaginilor filmate de camerele de supraveghere.

Carmen Mitea, mama fetiţei agresate: În data de 16 august am fost sunată de doamna directoare, spunându-mi că Sofia a sărit la bătaie la o altă fetiță și că aceasta e zgâriată și să nu mă supăr când mă duc s-o iau. Am rămas blocată, fetița mea era destul de zgâriată în zona ochiului, lovită pe obraz și buza de jos umflată. Dânsa a fost de acord să-mi arate imaginile, mi-a dat hainele Sofiei într-un sac de gunoi și mi-a zis să-mi fie rușine că am apelat la Poliție. Am întrebat-o dacă îmi arată imaginile, mi-a zis că nu-mi arată nimic și mi-a închis poarta. Ulterior, aceste imagini nu s-au găsit, explicațiile ei au fost că s-a înregistrat peste ele.

Părinţii au scos certificat medico-legal şi au făcut reclamaţie la Poliţie. Acum, poliţiştii din Ilfov au început verificările.

Anne-Marie Ciolcă, purtător de cuvânt IPJ Ilfov: În perioada 1 ianuarie – 25 septembrie 2023, la Poliția orașului Bragadiru au fost înregistrate 6 sesizări în legătură cu centrul educațional menționat. Dintre acestea, o sesizare face obiectul unui dosar de urmărire penală, în care polițiștii orașului Bragadiru fac cercetări sub aspectul săvârșitii infracțiunii de lovire și alte violențe.

Cazul şocant nu este singular. Unul dintre părinţi, al cărui copil a venit muşcat acasă de la centrul educaţional, a cerut banii înapoi, însă s-a ales doar cu ameninţări, după ce a dezvăluit experienţa pe grupurile de părinţi.

Mama unui copil agresat: M-a ameninţat cu instanţa, sigur că i-am spus că abia aştept să ajungem în instanţă, pentru că aveam fotografiile cu mânuţele copilului muşcate şi cu ameninţările acestei femei pe WhatsApp.

Pe grupurile de părinţi ale centrului educaţional sunt și alte reclamaţii despre posibile agresiuni.

În ultimii doi ani, mai mulţi părinţi ar fi avut probleme cu copiii duşi la această aşa-zisă creșă.

Şi tatăl unei fetiţe ne-a declarat că micuţa nu ar fi fost deloc îngrijită la centrul educaţional.

George Nicușor, tată nemulţumit de serviciile centrului: Eu am adus fetița pentru prima dată la această creșă pe 4 septembrie 2022. Îi punea mâncarea în față, nu o ajuta să mănânce, o ținea într-un colț, și, după 5 minute, îi lua mâncarea din față, rămânea nemâncată.

Psihoterapeuţii atrag atenţia că orice agresiune la o vârstă atât de fragedă poate avea repercusiuni grave în dezvoltarea copiilor.

Luminiţa Boyte, psihoterapeut copii: Copilul, când e agresat, e un semn undeva, în timp, care o să conteze în dezvoltarea lui. Chiar dacă ei sunt mititei, intervine neîncrederea în securitatea proprie, chiar dacă nu este manifestată ca la un copil mare. E un reflex şi poate să-i afecteze inclusiv dezvoltarea fizică. Inclusiv la creşterea în greutate s-au observat modificări.

Reporterii Ştirilor TVR au încercat să ia legătura cu directoarea centrului educaţional, însă aceasta a închis telefonul când a fost întrebată despre posibilele cazuri de agresiune.

La numărul de urgență 119 se pot semnala cazurile de abuz asupra copiilor!

