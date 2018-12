Actriţa Tamara Buciuceanu-Botez a fost sărbătorită la 65 de ani de la debutul pe scena românească

Tamara Buciuceanu, 65 de ani de la debut

"Să ştiţi că bucuria mea de astăzi este că nu m-aţi uitat. (...) Mi-am făcut meseria cu cel mai mare drag. Dacă m-aţi aplaudat 65 de ani, înseamnă că aţi înţeles ce am vrut să spun pe scenă", a spus Tamara Buciuceanu-Botez când a urcat pe scena Teatrului Metropolis.



Ea a povestit că a dus "cuvântul românesc şi teatrul românesc peste cinci continente".



"Mi-am făcut ucenicia despre ale teatrului la Teatrul Naţional din Iaşi. Am avut şi în Iaşi, şi la Bucureşti profesori extraordinari care m-au iubit şi m-au învăţat lucruri foarte frumoase. Pentru mine, viaţa a fost cultură, cinste şi demnitate", a precizat marea actriţă.



Academicianul Răzvan Theodorescu a spus că, pentru el, Tamara Buciuceanu-Botez înseamnă "un copil care acum multe decenii, în Tighina Basarabiei, cânta Mozart şi juca rolul îngerului, îngerul vestitor într-o sărbătoare de Crăciun".



"Doamna Tamara este într-adevăr o regină. Nu vă puteţi închipui cum o aulă întreagă de academicieni - academicienii de obicei sunt uscaţi şi antipatici - au aplaudat-o frenetic atunci când, în Aula Academiei Române, a luat Premiul 'Aristizza Romanescu'. Doamna Tamara este pentru mine un bun de patrimoniu naţional", a afirmat Răzvan Theodorescu.



Actorul Ştefan Bănică a spus că, de fiecare dată când este în apropierea marii actriţe, se emoţionează. El a dorit să le transmită tuturor că actorii trebuie să fie preţuiţi atunci când sunt în viaţă.



"Ei trebuie aniversaţi şi trebuie aplaudaţi şi ridicaţi în slăvi cât sunt în viaţă. Noi, românii, avem acest senzaţional obicei de a face mare tam-tam după. Nu mă interesează după. Acum trebuie să o facem, cât sunt în viaţă. Dacă merită o statuie, fă-i o statuie", a afirmat Ştefan Bănică.



El a comparat-o pe Tamara Buciuceanu-Botez cu o nestemată rară. "Ce avem noi aici este un unicat, o nestemată rară pe care am preţuit-o şi o preţuim", a mai spus Bănică.



În cadrul Galei Teatrului Metropolis 12, organizatorii au oferit şi câteva diplome aniversare. Rectorul UNATC, Nicolae Mandea, a primit diploma "Speranţă pentru viitor", regizoarea Chris Simion-Mercurian - diploma "Antreprenoriat în teatru", iar angajaţii Teatrului Metropolis, din toate departamentele, - diploma "Spirit de echipă".



La eveniment au fost prezenţi regizorii Tudor Giurgiu, Felix Alexa şi Lia Bugnar, actorii Ion Dichiseanu, Rodica Mandache, Adrian Titieni, Eugen Cristea, Cristina Deleanu, Marius Stănescu, Carmen Tănase, Virginia Rogin, Oana Sîrbu, criticul de film Irina Margareta Nistor.

