Gina Lollobrigida, diva cinematografiei italiene, scandal cu familia în urma punerii sale sub tutelă. Actrița, în vârstă de 94 de ani, vede un complot pus la cale de fiul ei şi alţii pentru a pune mâna pe avere

Actriţei, care a jucat în filme de referinţă precum "Cocoşatul de la Notre Dame" din 1956, i-a fost atribuit un tutore de către instanţă la iniţiativa fiului ei, fără de care ea nu poate lua decizii financiare.



"Nu am făcut nimic rău", a declarat ea. "La vârsta mea, ar trebui să am puţină linişte. Dar nu am. Sunt obosită. Ar trebui să fiu lăsată să mor în pace", a mai spus actriţa.



Lollobrigida este considerată una dintre cele trei legende ale cinematografiei italiene, alături de Sophia Loren şi Claudia Cardinale. În anii 1950 şi 1960, ea a fost considerată cea mai frumoasă femeie din lume.



Ea a jucat în filme cu vedete precum Anthony Quinn, Humphrey Bogart, Marcello Mastroianni şi Rock Hudson, iar printre succesele ei internaţionale se numără filme precum "Fanfan, la Tulipe" şi "Beauties of the Night".



După cariera ei în cinematografie, ea a avut succes ca fotograf şi sculptor.



Recent însă, Lollobrigida s-a aflat pe prima pagină a ziarelor din cauza unei dispute juridice cu privire la sănătatea ei mintală. În octombrie, Curtea Supremă din Italia a menţinut o hotărâre judecătorească conform căreia un tutore ar trebui să vegheze asupra bunurilor ei. Lollobrigida suspectează un complot pus la cale de fiul ei Milco şi alţii pentru a pune mâna pe moştenire.



Figura centrală invocată de fiul actriţei în dispută este Andrea Piazzola, un bărbat de 30 de ani, care este acuzat că o manipulează pe actriţă. Piazzola este asistentul ei, pe care actriţa l-a numit în emisiune "marea ei fericire". Ea a afirmat că Piazzola este ca un fiu pentru ea, "o persoană bună".



"Există un singur scop, şi acesta nu este bunăstarea Ginei Lollobrigida, ci averea ei", a declarat noul avocat al actriţei, Antonio Ingroia, un fost procuror anti-mafia, la emisiunea "Domenica In" de la postul public Rai.



El a afirmat că Gina Lollobrigida merită "mai mult respect din partea tuturor italienilor, dar mai ales din partea instituţiilor italiene, ceea ce nu s-a întâmplat în ultimii ani".

