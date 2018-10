Draga Olteanu Matei, la 85 de ani EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Draga Olteanu-Matei a rămas în memoria colectivă a iubitorilor de teatru şi film prin rolurile făcute în „Coana Chiriţa”, în „Gaiţele” lui Kiriţescu, în „Hagi Tudose”, „Căruţa cu paie” ori „Domnişoara Nastasia” a lui G.M. Zamfirescu.

A absolvit Institutul de Artă Teatrală şi Cinematografică ''I.L. Caragiale'' în 1956. În septembrie, acelaşi an, a debutat în piesa ''Ziariştii'' de Alexandru Mirodan, potrivit www.cinemagia.ro. În perioada 1957-1990, a jucat pe scena Teatrului Naţional din Bucureşti.



Membră a Generaţiei de Aur a teatrului românesc şi cu o carieră care se întinde de-a lungul a 55 de ani, actriţa Draga Olteanu Matei a încântat spectatorii români interpretând zeci de personaje în filme, spectacole de teatru şi scenete TV. De asemenea, a scris scenariile pentru filmele "Patima" (1974, în colaborare cu regizorul George Cornea), "Dumbrava Minunată" (1980, regia Gheorghe Naghi), dar şi ''Cucoana Chiriţa'' (1986, regia Mircea Drăgan) şi ''Chiriţa în Iaşi'' (1987, regia Mircea Drăgan), după piesa ''Coana Chiriţa'' a lui Vasile Alecsandri.

Draga Olteanu Matei a debutat în film cu un rol în lungmetrajul "Blanca" (1955), regizat de Mihai Iacob şi Constantin Neagu, în distribuţia căruia se regăseau, printre alţii, Amza Pellea şi Silvia Popovici.



Printre colegii de platou, alături de care îndrăgita actriţă a jucat, s-au aflat de-a lungul timpului, actorii Marin Moraru, Gheorghe Dinică, Ştefan Iordache, Victor Rebengiuc, Tamara Buciuceanu-Botez, Adrian Pintea, Dem Rădulescu, Emil Hossu, Mircea Diaconu, Catrinel Dumitrescu, Mitică Popescu, Octavian Cotescu, Marcel Iureş, Maria Ploae, Radu Beligan, Ilarion Ciobanu, George Constantin, şi mulţi alţii.

Ca actriţă de teatru, s-a remarcat în piesele: ''Coana Chiriţa'' după Vasile Alecsandri, ''Gaiţele'' de Kiriţescu, ''Căruţa cu paie'' de Mircea Ştefănescu, ''Hagi Tudose'' de Barbu Ştefănescu Delavrancea, ''Domnişoara Nastasia'' de G. M. Zamfirescu, ''Pisica în noaptea de Anul Nou'' de D. R. Popescu şi ''Autorul e în sală'' de Ion Băieşu. Pe scena Naţionalului, a mai jucat în ''Azilul de noapte'' de Maxim Gorki, în ''Crimă pentru pământ'', o dramatizare după romanul cu acelaşi nume al lui Dinu Săraru.



După pensionarea sa din Teatrul Naţional (1992), marea actriţă a înfiinţat, la Piatra Neamţ, compania teatrală pentru actori neprofesionişti ''Teatrul Vostru''. A devenit oficial pietreancă la începutul lunii septembrie 2007, când a obţinut buletin de Piatra Neamţ. La 25 octombrie 2007, i-a fost acordat titlul de Cetăţean de onoare al municipiului Piatra Neamţ.



Draga Olteanu Matei a lansat, în 2008, audiobook-ul ''Golătatea înconjură, iar foamea dă de-a dreptul'', care cuprinde reţete culinare în versuri, culese, scrise şi povestite chiar de ea.

La 22 aprilie 2010, prin spectacolul ''Frumosu' de la Marea Neagră'' de la Sala Palatului, marii actori Draga Olteanu Matei şi Jean Constantin au sărbătorit, împreună cu cei mai iubiţi actori şi cântăreţi de muzică uşoară, 55 de ani de carieră.

Contribuţia adusă teatrului şi cinematografiei româneşti a fost recunoscută prin numeroasele premii, titluri, diplome, pe care le-a primit de-a lungul carierei, printre care: Premiul ACIN 1975 (''Ilustrate cu flori de câmp'', ''Filip cel Bun''), Premiul UNITER pentru întreaga activitate (2004), Premiul TVR şi PTWB (Prime Time World Broadcast) pentru Cea mai iubită actriţă (2003), Premiul Gopo pentru întreaga carieră (2010), Premiul pentru întreaga activitate oferit în cadrul Festivalului Internaţional de Film Comedy Cluj (2011).



În 2002, i-a fost acordată distincţia Ordinul Naţional ''Steaua României'' de către Preşedinţia României, pentru dăruirea cu care a servit scena şi cultura românească.



Începând din data de 29 octombrie 2011, Draga Olteanu Matei are o stea pe Aleea Celebrităţilor din Piaţa Timpului din Bucureşti. Prezentă la eveniment, îndrăgita actriţă a declarat: "După Dumnezeu, vă mulţumesc tuturor, cei care aţi venit aici şi cei care nu sunt aici, pentru că datorită dumneavoastră eu am fost actriţă, m-am străduit din toată inima să vă bucur şi să vă susţin starea de bine".



În 2014, i-a fost înmânat de către principesa Margareta, Ordinul ''Coroana României'' în grad de Ofiţer, în cadrul unei ceremonii care a avut loc în Holul de Onoare al Castelului Peleş din Sinaia. În acelaşi an, soţul său, dr. Ion Matei, care i-a fost alături 44 de ani, a murit.



Draga Olteanu Matei s-a numărat printre personalităţile culturale ajunse la senectute, care au fost omagiate cu prilejul Zilei Culturii Naţionale, în 15 ianuarie 2018, la Ateneul Român, eveniment organizat la iniţiativa Ministerului Culturii.



La 3 mai 2018, actriţa a fost internată în secţia de chirurgie a Spitalului Judeţean de Urgenţă (SJU) Piatra-Neamţ, unde a fost supusă mai multor investigaţii medicale.

A interpretat roluri antologice în filme care au marcat istoria cinematografului românesc: "Setea" (1960, regia Mircea Drăgan), "Un surâs în plină vară" (1963, regia Geo Saizescu), ''Astă seară dansăm în familie'' (1972, regia Geo Saizescu), "Pistruiatul" (1973, regia Francisc Munteanu, serial TV), ''Ştefan cel Mare - Vaslui 1475'' (1974, regia Mircea Drăgan), "Fraţii Jderi" (1974, regia Mircea Drăgan), "Ilustrate cu flori de câmp" (1974, regia Andrei Blaier), "Filip cel Bun" (1975, regia Dan Piţa), ''Toamna bobocilor'' (1975, regia Mircea Moldovan), ''Bunicul şi doi delincvenţi minori'' (1976, regia Maria Callas Dinescu), ''Eu, tu şi Ovidiu'' (1977, regia Geo Saizescu), ''Iarna bobocilor'' (1977, regia Mircea Moldovan), ''Gustul şi culoarea fericirii'' (regia Felicia Cernăianu), ''Nea Mărin Miliardar" (1979, regia Sergiu Nicolaescu), ''Iancu Jianu, zapciul'' (1980, regia Dinu Cocea), "Buletin de Bucureşti" (1982, regia Virgil Calotescu), "Căsătorie cu repetiţie" (1985, regia Virgil Calotescu), "Cucoana Chiriţa" (1986, regia Mircea Drăgan), "Chiriţa în Iaşi" (1987, regia Mircea Drăgan), ''Conu Leonida faţă cu reacţiunea'' (1991, regia Nae Cosmescu), ''Dănilă Prepeleac'' (1996, regia Tudor Tătaru), ''Ministerul comediei'' (1999, serial TV, regia Horaţiu Mălăele), ''Faimosul Paparazzo'' (1999, regia Nicolae Mărgineanu, pentru care a primit Premiul Uniunii Cineaştilor din România pentru participarea extraordinară), ''Poveste imorală'' (2000, serial TV, regia Constantin Dicu), ''Cuscrele'' (2005, serial TV, regia Nae Cosmescu), ''Narcisa Sălbatică'' (2010, serial TV, regia Mihai Bauman), ''Măria Sa, Birlic!'' (2010, film documentar, regia Carmen Olaru).

Actriţa a acordat un interviu în exclusivitate pentru TVR. Vedeţi un scurt fragment din materialul care va fi difuzat în această zi în cadrul emisiunii Pulsul Zilei, pe TVR1, începând cu ora 19.00.

ŞTIRILE ZILEI