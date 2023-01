Actrița care a provocat un scandal la Premiile Razzie pentru cele mai „proaste” filme ale anului

Ryan Kiera Armstrong / FOTO: tvovermind.com

Armstrong, care a mai jucat în „It: Chapter Two”, „Black Widow” și „The Tomorrow War”, avea 11 ani în momentul filmărilor la „Firestarter”.

În urma criticilor pe scară largă, decizia a fost anulată.

Într-o declarație, fondatorul Razzies, John Wilson, a prezentat scuze și a confirmat că numele lui Armstrong a fost eliminat de pe buletinul de vot.

În plus, Razzies va introduce o limită de vârstă pentru nominalizări. De acum înainte, persoanele sub 18 ani nu vor mai putea fi nominalizate pentru premii.

Printre cei care au criticat decizia de a o nominaliza pe Armstrong s-a numărat un alt copil actor, Julian Hilliard, care a apărut în „WandaVision” și „Doctor Strange in the Multiverse of Madness”: „Premiile Razzie sunt și așa răutăcioase și lipsite de eleganță, dar să nominalizezi un copil este pur și simplu respingător și greșit. De ce să expui un copil la riscul de a fi supus hărțuire sau mai rău? Fiți mai buni.”

Într-o declarație, Wilson a numit „valide” criticile primite.

Citiți declarația sa completă mai jos:

„Uneori, faci lucruri fără să te gândești, Apoi ești chemat să dai socoteală pentru asta. Apoi, nu te mai poți scutura de asta. De aceea au fost create premiile Razzies, în primul rând.

Recenta critică validă legată de alegerea domnișoarei Armstrong, în vârstă de 11 ani, ca nominalizată pentru unul dintre premiile noastre ne-a atras atenția asupra insensibilității de care am dat dovadă în acest caz. Ca urmare, am eliminat numele lui Armstrong din buletinul de vot final pe care membrii noștri îl vor vota luna viitoare. De asemenea, considerăm că domnișoarei Armstrong i se cuvin scuze publice și dorim să spunem că regretăm orice durere pe care a suferit-o ca urmare a alegerilor noastre.

Trăgând învățăminte din această situație, am dori, de asemenea, să anunțăm că, de acum înainte, vom adopta o linie directoare de vot care exclude orice interpret sau realizator de film cu vârsta sub 18 ani de la a fi luat în considerare pentru premiile noastre.

Nu am avut niciodată intenția de a îngropa cariera cuiva. Acesta este motivul pentru care a fost creat Premiul nostru Redeemer. Cu toții facem greșeli, inclusiv noi.”

Acestea fiind spuse, schimbarea orientărilor de vot esra așteptată de mult timp, deoarece numeroși copii actori au fost nominalizați anterior la Razzies.

Printre nominalizările anterioare se numără Macaulay Culkin pentru trei filme („Getting Even With Dad”, „The Pagemaster” și subestimatul „Richie Rich”) în 1995, la vârsta de 15 ani, și Jake Lloyd pentru „Star Wars: Episode I - The Phantom Menace”, când avea 11 ani.

Mai târziu, Lloyd a declarat că hărțuirea pe care a primit-o atât din partea colegilor de clasă, cât și din partea presei, l-a determinat să renunțe definitiv la actorie.

