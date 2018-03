O actriță din serialul Sex and the City a intrat în cursa pentru funcția de guvernator al statului american New York.

Cynthia Nixon a jucat timp de 6 ani rolul Mirandei Hobbes, o femeie de carieră. Dar s-a hotarat sa abandoneze ecranul - după cum spune ea - "din dragoste pentru New York și din dorința de a promova politici progresiste".

"Iubesc New York-ul și azi îmi anunț candidatura la funcția de guvernator", a scris actrița pe Twitter, unde a postat și un filmuleț.

I love New York, and today I'm announcing my candidacy for governor. Join us: https://t.co/9DwsxWW8xX pic.twitter.com/kYTvx6GZiD — Cynthia Nixon (@CynthiaNixon) March 19, 2018

Cynthia Nixon are 51 de ani și este căsătorită cu o activistă liberală. Cuplul are împreună un fiu.

Militantă pentru drepturile comunităţii LGBT, Cynthia Nixon - premiată cu Emmy, în 2004, pentru rolul din serialul "Sex and the City" - este foarte implicată şi în cauza şcolilor publice. Actrița şi-a exprimat regretul că "jumătate dintre copiii statului New York trăiesc sub limita sărăciei".

"Iubesc New York-ul şi nu mi-aş imagina să trăiesc în altă parte, dar lucrurile trebuie să se schimbe", a mai spus Nixon.

Printre candidaţii favoriţi la postul de guvernator al statului New York se numără actualul guvernator democrat Andrew Cuomo, care deţine această funcţie din ianuarie 2011.

Șansele actriței de a câștiga funcția râvnită par minime în acest moment. Sondajele de opinie o plasează pe ultimul loc, cu 19 la sută din intențiile de vot.

Dacă totuși va fi aleasă, Nixon - care a militat împotriva politicilor administraţiei Donald Trump - va fi prima femeie guvernator al statului New York şi, totodată, primul guvernator care trăieşte în mod deschis ca persoană gay.

Alegerile se vor desfășura în luna noiembrie.

