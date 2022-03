Actorul Sean Penn, care se afla în Ucraina în momentul invaziei: Nu știu dacă Zelenski știa că este născut pentru asta. Eram în prezența a ceva nou pentru lumea modernă, în termeni de curaj și demnitate

"Dar era clar că eram în prezența a ceva ce - și, repet, un lucru reflectat în atât de mulți ucraineni - care era nou pentru lumea modernă în ceea ce privește curajul, demnitatea. Și iubirea pe care o emană, și felul în care a unificat acea țară. Cred că domnul Putin a contribuit la asta", a subliniat Sean Penn.

"Dar acesta este un moment extraordinar, și am fost profund impresionat și mișcat de el, și îngrozit pentru el și pentru Ucraina", a recunoscut Penn.

"It was clear I was in the presence of something -- and again, I think reflective of so many Ukrainians -- that was new, that was new to the modern world in terms of courage and dignity" - @SeanPenn, actor and co-founder of @CoreResponse, on meeting Ukrainian President Zelensky. pic.twitter.com/AM6rRQmhl3