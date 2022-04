Actorul Liev Schreiber gătește pentru refugiații ucraineni în Polonia, în apropiere de graniță. "Se poartă un război pentru a șterge un popor și o națiune"

Actorul Liev Schreiber, în Polonia / FOTO: www.instagram.com/lievschreiber/

Primele fotografii au fost postate la începutul săptămânii pe contul de Instagram al actorului. El le-a mulțumit voluntarilor de la Przemysl și tuturor celor care au donat pentru organizația neguvernamentală World Central Kitchen "care îi hrănește pe cei ce au pierdut aproape totul".

"Super mândru de bătătura mea de la tocat. Toți bucătarii spun că este o adevărată insignă de onoare", a transmis Liev Schreiber în cea de-a doua zi petrecută în bucătăria din Polonia.

Day 2 cooking at the Poland/Ukraine border with @wckitchen. I’m super proud of my “chopping blister”. All the chefs say its a real badge of honor. #standwithukraine @usukraine #chefsforukraine #BlueCheckNGO https://t.co/LEshWfXVeE — Liev Schreiber (@LievSchreiber) April 12, 2022

Schreiber a urmărit războiul din Ucraina încă din primele zile, împărtășind imagini cu bombardamente și apeluri pentru strângerea de fonduri destinate acțiunilor umanitare.

Bunicul său dinspre mamă, Alex Milgram, este un emigrant din Ucraina. Mama lui Liev Schreiber provine astfel dintr-o familie din clasa de mijloc, care are origini poloneze și ruse. De altfel, mama lui, o mare iubitoare de literatură rusă, i-a și pus numele "Liev" după scriitorul ei preferat, Lev Tolstoi, potrivit unui portret făcut de The New Yorker în 1999.

Schreiber își folosește acum celebritatea pentru a-i ajuta pe ucrainenii alungați din casele lor și din țara lor și îi promovează pe cei care sar în ajutorul refugiaților.

El le-a făcut fără rezerve portretele bucătarilor care au lucrat în cadrul acțiunii umanitare din Polonia.

Printre aceștia, Tony Priolo, care are un restaurant în Chicago și care, la întrebarea de ce a mers la granița cu Ucraina, a răspuns simplu: "Doar ca să ajut". Tony a strâns și 600 de mii de dolari pentru organizația neguvernamentală care hrănește refugiații.

Schreiber l-a prezentat și pe Giuseppe Tentori, proprietarul a două restaurante, care s-a gândit că un lucru neprețuit pe care îl are este timpul, așa că și-a dăruit acest timp în Polonia.

Un alt personaj promovat de Lie Schreiber este un fotograf, Eric Benjamin Kleinberg, care petrecuse 7 luni în Kiev, astfel că întreaga situație devenise deja "ceva personal". Poveștile lor AICI.

