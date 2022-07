Actorul Kevin Spacey, acuzat de agresiuni sexuale, a pledat nevinovat, la Londra

Lăsat în libertate după o primă audiere în urmă cu aproape o lună, actorul-vedetă al serialului "House of Cards" este inculpat pentru patru agresiuni sexuale asupra a trei bărbaţi săvârşite în perioada martie 2005 - aprilie 2013.

Cu o voce clară, actorul şi producătorul american de 62 de ani, pe numele complet Kevin Spacey Fowler, a spus ''nevinovat'' când i-au fost prezentate pe rând acuzaţiile la tribunalul penal Old Bailey din Londra, potrivit Reuters.

Purtând ochelari şi un costum albastru-deschis, vedeta a stat impasibilă în boxa acuzaţilor timp de 20 de minute cât a durat audierea, în timpul căreia a fost convenit ca termen de judecată al procesului data de 6 iunie anul viitor.

''Vă mulţumesc, domnul meu'', s-a adresat el judecătorului la finalul înfăţişării. Actorul va rămâne în libertate până la data procesului.

Dacă va fi găsit vinovat de agresiune sexuală, Spacey riscă o sentinţă cu închisoarea de şase luni sau o amendă în cuantum nelimitat, în timp ce acuzaţia cea mai gravă poate să-i aducă pedeapsa maximă de închisoare pe viaţă, mai scrie Reuters.

Scotland Yard a deschis o anchetă după ce a primit plângeri de agresiuni sexuale împotriva actorului, dintre care unele ar fi fost comise în cartierul Lambeth din Londra, unde se află Teatrul Old Vic, al cărui director artistic a fost în perioada 2004-2015, potrivit AFP.

După unda verde dată de parchet urmăririi penale, actorul s-a declarat "dezamăgit", dar şi-a anunţat intenţia de a se prezenta în faţa justiţiei britanice pentru a-şi "dovedi nevinovăţia".

"Domnul Spacey neagă cu tărie orice faptă penală în acest caz", a declarat avocatul său, Patrick Gibbs, pe 16 iunie, precizând că "el trebuie să răspundă la aceste acuzaţii pentru a-şi continua viaţa".

Acuzaţiile împotriva sa fuseseră formulate în urma mişcării #MeToo şi a scandalului Weinstein, numit după producătorul de film american vizat de numeroase acuzaţii de hărţuire şi agresiune sexuală, dezvăluite în toamna anului 2017 de The New York Times şi The New Yorker.

Valul de acuzaţii a avut consecinţe dure asupra carierei şi reputaţiei actorului american premiat cu două Oscaruri (pentru "American Beauty" şi "Usual Suspects"). Jucând mult timp în teatru înainte de a se consacra în cinematografie, Kevin Spacey a fost concediat de Netflix din distribuţia serialul de mare succes "House of Cards", în care interpreta principalul rol masculin.

A revenit în cinema anul trecut odată cu pelicula ''L'uomo Che Disegno Dio", în regia italianul Franco Nero, unde interpretează rolul unui detectiv.

