Actorul Geoffrey Rush a obținut despăgubiri record din partea unui tabloid

Actorul Geoffrey Rush / FOTO: Captură YouTube

Cotidianul "The Age" precizează că această sumă, care ţine cont de pagubele financiare provocate de scandal actorului Geoffrey Rush, artist premiat cu Oscar, reprezintă cele mai mari despăgubiri obţinute vreodată de o persoană într-o instanţă din Australia.



"Daily Telegraph" a publicat în 2017 pe prima sa pagină un articol ce afirma că Sydney Theatre Company a primit o plângere din partea actriţei Eryn Jean Norvill, care îl acuza pe Geoffrey Rush că a atins-o în mod intenţionat într-o manieră nepotrivită, cu ocazia unei reprezentaţii a producţiei teatrale "Regele Lear".



Un magistrat din Sydney a ajuns în aprilie la concluzia că "Daily Telegraph" a publicat "un articol senzaţionalist, imprudent şi iresponsabil" şi a condamnat această publicaţie la plata unor despăgubiri de 850.000 de dolari australieni (540.000 de euro), sumă care nu ţinea cont de pagubele financiare provocate starului australian.



Judecătorul Michael Wigny a estimat atunci că cititorii erau stimulaţi să creadă, în momentul lecturării articolului, că actorul este "un pervers". În plus, magistratul a ajuns la concluzia că faptele acuzate de Eryn Jean Norvill erau incoerente şi că acuzatoarea avea uneori "înclinaţia de a exagera sau de a înflori lucrurile".



Joi, judecătorul a acordat actorului încă 1,96 milioane de dolari australieni, daune speciale, pentru pierderea câştigurilor şi a viitoarelor oportunităţi economice, urmare a impactului articolelor asupra reputaţiei sale.



Geoffrey Rush a câştigat premiul Oscar pentru cel mai bun actor în rol principal în 1997, graţie interpretării din filmul "Shine". Artistul are în palmares alte trofee importante, inclusiv două Globuri de Aur, un premiu Primetime Emmy şi trei premii BAFTA.



Tabloidul "Daily Telegraph" aparţine grupului media News Corp, deţinut de magnatul Rupert Murdoch.

