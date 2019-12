Actorul Danny Aiello, nominalizat la Oscar, a murit la vârsta de 86 de ani

Danny Aiello și-a început cariera la Hollywood în anii '70 și s-a remarcat în fața publicului pentru rolurile sale de gangster.

A fost nominalizat la Oscar pentru rolul din "Pizzeria lui Sal".

Artista Cher s-a declarat profund îndurerată de moartea actorului alături de care a jucat în filmul "Moonstruck". A fost "un geniu al comediei", a scris artista pe Twitter.

Goodbye Dear #DannyAiello

Danny was a Great Actor, But a

Genius Comedic Actor.We Laughed so much. Making #Moonstruck ..It was one of the happiest times in my life,& He Was apart of that Happy time.

Goodbye #JohnnyCammareri

Loretta