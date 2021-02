Actorul Christopher Plummer a încetat din viață la vârsta de 91 de ani

Christopher Plummer

Cu o carieră întinsă pe parcursul a 75 de ani, Christopher Plummer a primit un Oscar abia la 82 de ani, în 2012, pentru un rol secundar alături de Ewan McGregor şi Mélanie Laurent în ''Începătorii''.

''Chris era un om extraordinar care şi-a iubit şi respectat profund profesia'', a declarat Lou Pitt, prieten şi impresar al actorului timp de zeci de ani.

Christopher Plummer a murit în locuinţa sa din Connecticut. Alături i-a fost soţia sa, Elaine Taylor, cu care era căsătorit din 1970.

A mai avut două mariaje: cu Patricia Lewis (1962-1967) şi cu Tammy Grimes (1956-1960), cu care a avut o fată, Amanda Plummer, care este actriţă.

Cu un rol principal a debutat în piesa de teatru "Cymbeline", la 17 ani, iar în 1950 obţine un contract cu Canadian Repertory Theatre din Ottawa.

Prima sa apariție pe Broadway are loc în 1954, în piesa lui George Philip, "The Starcross".

Bun interpret al operelor shakespeariene, are roluri de excepţie precum Marc Antoniu în "Julius Cezar" de W. Shakespeare sau Ferdinand în "Furtuna".

A cooperat cu cele mai prestigioase companii de teatru din lume.

Începe cariera la Hollywood în 1958, cu filmul "Stage Struck". Urmează în 1964 "The Fall of the Roman Empire".

Iar cu rolul din "The Sound of Music" (1965) cucerește marele ecran.

A mai jucat în "Waterloo" (1970), "The Silent Partener (1978), "Murder by Decree" (1979), "Highpoint" (1984), "Star Trek VI: The Undiscovered Country" (1991), "Malcolm X" (1992), "The Insider" (1992), "Dracula 2000" (2000), "A Beautiful Mind" (2001), "The Girl with the Dragon Tattoo" (2011), "Muhammad Ali's Greatest Fight" (2013), "The Forger" (2014), "Hector and the Search for Happiness" (2014), "Elsa & Fred" (2014), "Danny Collins" (2015), "Remember" (2015), "The Man Who Invented Christmas" (2017), "All the Money in the World" (2017), "Cliffs of Freedom" (2018), "The Last Full Measure" (2018) şi "Boundaries" (2018).

A avut în palmares două premii Tony, două premii Emmy, premiul Evening Standard, premiul Genie, premiul Governor General's Award iar Regina Elisabeta a II-a Marii Britanii i-a acordat titlul de cavaler al Ordinului canadian, cel mai înalt titlu de onoare al acestei ţări.

