Actorul Chadwick Boseman, protagonistul filmului "Black Panther", a murit la 43 de ani

Actorul Chadwick Boseman

Chadwick Boseman, originar din statul american Carolina de Sud, a murit în locuinţa lui din Los Angeles în prezenţa soţiei şi a familiei sale.

De-a lungul carierei sale artistice, Chadwick Boseman a interpretat mai multe roluri inspirate de persoane din viaţa reală care au devenit celebre după ce au luptat pentru anularea barierelor rasiale din America, precum cântăreţul soul James Brown în filmul "Get on Up", judecătorul de la Curtea Supremă Thurgood Marshall în pelicula "Marshall" şi un pionier al jocului de baseball, Jackie Robinson, în lungmetrajul "42".

Însă cel mai memorabil rol al său a fost personajul T'Challa, regele regatului fictiv african Wakanda, supranumit "Black Panther", pe care l-a interpretat în 2018 în lungmetrajul omonim, primul film cu supereroi realizat de un studio major de la Hollywood şi a cărui distribuţie a fost alcătuită preponderent din actori afro-americani.

"Black Panther" a devenit unul dintre filmele cu cele mai mari încasări ale anului 2018 şi a primit şase nominalizări la premiile Oscar, inclusiv la categoria "cel mai bun film". A câştigat trei premii ale Academiei de film americane, impunându-se la categoriile "cea mai bună coloană sonoră", "cel mai bun design de costume" şi "cea mai bună scenografie".

Chadwick Boseman interpretase pentru prima dată personajul Black Panther cu doi ani mai devreme într-un alt film inspirat din universul Marvel, "Captain America: Civil War", pe care l-a reluat apoi de alte două ori în peliculele "Avengers: Infinity War" (2018) şi "Avengers: Endgame" (2019).

În mesajul publicat vineri pe conturile sale de pe reţelele de socializare se precizează că starul american a fost diagnosticat cu cancer de colon în stadiul III în anul 2016 şi că boala a avansat în cele din urmă până la faza terminală (stadiul IV).

