În aceste vremuri tulburi, nu trebuie să uităm de eforturile medicilor, cei pe care este cea mai mare presiune acum. Ne ajută și artiștii, cu imagini din secțiile de terapie intensivă, locurile în care se duce cea mai grea luptă cu virusul. „Don't take them for granted” este un video manifest dedicat personalului medical, realizat de artiștii Cristian Movilă și Capucine Gros, alături de actorul Benedict Cumberbatch.

Expoziția fotografică „Don't take them for granted”, prezentată online în festivalul UNFINISHED, a devenit o instalație publică de mari dimensiuni, deschisă publicului până pe 23 octombrie, în Piața George Enescu din București.

"Don't Take Them for Granted" este un proiect public inițiat de comunitatea UNFINISHED ce cuprinde imagini și texte realizate de artiștii Cristian Movilă și Capucine Gros, în perioada martie - august 2020.

Fotografiile și textele documentează peste 70 de ore din lupta împotriva virusului COVID-19 surprinse chiar în inima secțiilor de terapie intensivă (ATI) a principalelor spitale publice din București: Institutul Național de Boli Infecțioase "Prof. Dr. Matei Balș", Spitalul Militar ROL 2 și Spitalul Universitar de Urgență.

Cu un voice over al actorului Benedict Cumberbatch și cu videouri auxiliare prezentate de Alfredo Jaar, proiectul reprezintă un apel colectiv de recunoaștere a efortului depus de cei din linia întâi, mai ales a cadrelor medicale din România, o forță de muncă nerecunoscută a pandemiei și invizibilă în spațiul public.

